Agententhriller Der Spion, der in eine Falle tappte: Jetzt ist Daniel Moser auch in der Schweiz verurteilt Die Bundesanwaltschaft hat zwei heikle Verfahren abgeschlossen. Dabei suchte sie auch nach Verrätern im Nachrichtendienst des Bundes – es war eine falsche Fährte. 16.12.2021

Der Spion, der aus den Alpen kam: Daniel Moser vor Gericht in Frankfurt, wo er bereits vor vier Jahren verurteilt wurde. Keystone/EPA/Armando Babani (Frankfurt, 26.10.2017)

Daniel Moser wurde 2017 berühmt als der Spion Daniel M., der auf einer geheimen Mission in Deutschland aufgeflogen war.

Der ehemalige Zürcher Stadtpolizist und UBS-Mitarbeiter hatte vom Nachrichtendienst des Bundes den Auftrag erhalten, Angaben über deutsche Steuerfahnder zu ermitteln. In Frankfurt wurde Moser in einem kurzen Prozess wegen «geheimdienstlicher Agententätigkeit» verurteilt und kam auf Bewährung wieder frei.

Der Prozess zeigte, dass Moser geblufft hatte. Er hatte nicht wie behauptet einen «Maulwurf» in der deutschen Finanzverwaltung platziert, sondern nur irrelevante Angaben zusammengetragen.

Danach rügte die Geschäftsprüfungsdelegation des Bundesparlaments, der Nachrichtendienst habe mit der Aktion seine Kompetenzen überschritten. Damit war die Affäre für die Schweiz scheinbar beendet und der Fall geriet in Vergessenheit.

Dabei hat die Schweizer Bundesanwaltschaft ihre eigenen Ermittlungen zum Fall erst jetzt abgeschlossen. Sie hat dazu zwei Strafbefehle und vier Einstellungsverfügungen erstellt, die rechtskräftig sind und CH Media vorliegen.

Ex-Agent Wilhelm Dietl. Imago-Images

Die Verfahren behandeln das Ende des Agententhrillers: Wie der Spion in eine Falle der Deutschen tappte. Wilhelm Dietl, ein ehemaliger deutscher Geheimdienstmitarbeiter, fragte Moser an, ob er ihm Schweizer Bankkontodaten eines gewissen August Hanning beschaffen konnte. Das ist der ehemalige Präsident des deutschen Nachrichtendienstes. Finanziert wurde die Aktion von Werner Mauss, einem weiteren ehemaligen deutschen Geheimdienstmitarbeiter. Die Ex-Agenten hatten eine Rechnung mit Hanning offen.

Ex-Agent Werner Mauss. Getty

Moser und Dietl trafen sich dreimal im Hotel Intercontinental in Frankfurt. Moser erhielt dabei 150'000 Euro in bar. Dafür übergab er Bankdaten, die allerdings allesamt frei erfunden waren. Die Fälschungen besorgte er sich über einen Kollegen im Darknet, wofür er stolze 107'000 US-Dollar bezahlte.

Dietl erfuhr aber offenbar, dass Moser ihm Fake News auftischte. Er filmte deshalb eine der Geldübergaben heimlich. Mauss schwärzte Moser bei der UBS an, worauf diese Strafanzeige bei der Bundesanwaltschaft einreichte. So kam das Verfahren in Gang und Moser wurde in Zürich verhaftet.

Sieben Jahre Ermittlungen, geringer Erkenntnisgewinn

Anfang 2022 wären die Straftaten verjährt. Nun hat die Bundesanwaltschaft im letzten Moment die Ermittlungen abgeschlossen. Sie verurteilt Moser per Strafbefehl wegen versuchten wirtschaftlichen Nachrichtendienstes. Dass die Daten gar nicht echt waren, sei bei diesem Delikt unerheblich. Entscheidend sei, dass Moser zumindest in Kauf nahm, dass die Daten für eine fremde amtliche Stelle bestimmt waren.

Strafrechtlich kommt Moser glimpflich davon: Er wird zu einer bedingten Geldstrafe von 18'000 Franken verurteilt. Bezahlen muss er also nur, falls er rückfällig wird.

Und dennoch ist Moser ruiniert. Die Bundesanwaltschaft hat seine Bankkonten mit fast 70'000 Franken beschlagnahmt. Er konnte deshalb seine Hypothek nicht mehr bezahlen und musste sein Familienhaus verkaufen. Den grössten Teil des Geldes verwendet die Bundesanwaltschaft nun für die Begleichung der Verfahrenskosten und eine Ersatzforderung. Sie zieht den Gewinn ein, den Moser mit der Straftat erzielt hat.

Moser ist erleichtert und akzeptiert die Strafe

Moser wird von Anwalt Valentin Landmann verteidigt. Dieser sagt zum Verfahrensabschluss:

«Der Berg hat nun eine Maus geboren. Mit dieser Maus sind wir einverstanden.»

Für Moser habe ein belastendes Verfahren ein Ende gefunden. Er könne sich nun wieder ungehindert seiner wirtschaftsinvestigativer Tätigkeit widmen. Wie aus seiner Website hervorgeht, versucht er auch mit Marketing Geld zu verdienen. Seinen Wohnsitz hat der 58-Jährige in den Kanton Graubünden verlegt.

Die Bundesanwaltschaft hat auch gegen Dietl und Mauss wegen wirtschaftlichen Nachrichtendienstes ermittelt. Diese Verfahren hat sie jedoch eingestellt, weil sie nicht nachweisen konnten, dass die Ex-Agenten die Daten einer fremden amtlichen Stelle oder einer ausländischen Organisation weiterleiten wollten. Auch das Verfahren gegen Mosers Mitarbeiter stellt sie ein, zieht jedoch dessen Gewinn ein.

Bundesanwaltschaft verfolgte eine falsche Fährte

Der Agententhriller ist damit aber immer noch nicht zu Ende erzählt. Denn Dietl hat mitten im Verfahren einen Gegenangriff lanciert. Er tischte der Schweizer Bundesanwaltschaft folgende Geschichte auf.

Zwei Mitarbeiter des Schweizer Nachrichtendienstes namens «Urs Steiner» und «Laurenz Bürgli» hätten ihm regelmässig geheime Informationen weitergegeben. Sie seien etwa 50 Jahre alt, mittelgross und untersetzt, und sie hätten schütteres Haar. Sie hätten sich an einer Sicherheitskonferenz kennen gelernt und über eine deutsche Handynummer Kontakt gehabt.

Die Schweizer Agenten hätten ihm unter anderem eine 51-seitige Liste mit persönlichen Daten von Geheimdienstmitarbeitern von CIA, MI6 und Mossad übergeben.

Nun haben die Ermittlungen der Bundesanwaltschaft ergeben, dass die genannten Mitarbeiter des Nachrichtendienstes nicht existieren würden. Es gäbe auch keine anderen, die Dietl mit sensiblen Informationen beliefert hätten. Die Bundesanwaltschaft schreibt:

«Die angezeigten Tathandlungen entspringen ausnahmslos der Fantasie von Dietl.»

Dafür wird der Deutsche nun per Strafbefehl wegen Irreführung der Rechtspflege verurteilt. Er muss eine Busse von 2000 Franken, Verfahrenskosten von 4000 Franken und eine bedingte Geldstrafe von 16'000 Franken bezahlen, falls er innert zweier Jahre rückfällig werden würde.

