Adoptionen in der Schweiz: Jetzt werden sie erforscht

Schweiz Zweifel an der Mutterliebe: Behörden drängten ledige Mütter, ihre Kinder zur Adoption freizugeben Wissenschaftler rollen die Geschichte der Inlandadoptionen in den letzten 100 Jahren auf. Lange wurde ledigen Müttern die Fähigkeit abgesprochen, für ein Kind zu sorgen. Kari Kälin 29.06.2021, 05.00 Uhr

Viele zur Adoption freigegebene Kinder gehen davon aus, dass sie ihre leiblichen Eltern aufgrund von Ohnmachtsituationen nicht behalten durften. Symbolbild: Getty

Wollte, konnte oder durfte die leibliche Mutter nicht für sie sorgen? Es ist eine der zentralen Fragen, die Adoptivkinder umtreibt, wenn sie nach ihren Wurzeln forschen. So lautet das Zwischenfazit eines Forscherteams der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften. Es untersucht, wie Inlandadoptionen in den letzten 100 Jahren in der Schweiz begründet und umgesetzt wurden. Das Thema blieb in der helvetischen Forschungslandschaft bis jetzt weitgehend ein weisser Fleck.

Informationen liefern bis anhin kaum erschlossene Archivbestände. Die Forscher befragen aber auch adoptierte Menschen sowie Eltern, welche ihre Kinder zur Adoption freigegeben haben oder freigeben mussten. Bis jetzt haben sich vornehmlich Mütter gemeldet. Die Endergebnisse werden in rund einem Jahr erwartet. Derzeit leben in der Schweiz rund 10'000 Kinder, die in der Schweiz geboren und adoptiert wurden. Pro Jahr werden hierzulande Dutzende Kinder aus dem In- und Ausland adoptiert – deutlich weniger als noch vor einigen Jahrzehnten.

Die Geschichte der Adoptionen ist eng gekoppelt an die Normvorstellungen, die wiederum den rechtlichen Rahmen prägten. Gemäss dem Schweizerischen Zivilgesetzbuch von 1907 erhielten unehelich geborene Kinder zwingend einen Vormund. Die Behörden gingen davon aus, dass ein Elternteil nicht ausreichte, um Kinder angemessen zu erziehen. So drängten sie unverheiratete schwangere Frauen und ledige Mütter bis ins letzte Drittel des 20. Jahrhunderts dazu, ihre Kinder Pflege- oder Adoptiveltern abzutreten.

Wirtschaftlich und sozial prekäre Verhältnisse

Ledige Mütter, die ihre Kinder behalten wollten, galten als renitent, sie wurden stigmatisiert. Manchmal drohten ihnen die Behörden mit der Einweisung in eine Arbeitserziehungsanstalt – das dunkle Kapitel um die fürsorgerischen Zwangsmassnahmen lässt grüssen. Abweichungen von der Norm des bürgerlichen Familienideals waren gesellschaftlich geächtet, ausserehelicher sexueller Kontakt verpönt. Oft lebten alleinerziehende Mütter in wirtschaftlich und sozial prekären Verhältnissen, oft drückten sich die Väter vor der Zahlung der Alimente.

Für ihre Kinder sorgen zu können, trauten Behörden und Adoptionsvermittlungsstellen ledigen Müttern nicht zu, auch deren Mutterliebe wurde angezweifelt. Eine Adoptionsvermittlungsstelle begründete die Kindesfreigabe wie folgt:

«Die Kindesmutter zeigt keinerlei Gefühle für das Kind und wollte es von Anfang an in Adoption geben. Sie wäre auch nicht fähig, für das Kind zu sorgen. Sie ist Gastarbeiterin in Luzern und arbeitet als Küchenmädchen.»

Häufig qualifizierten die Behörden und Vermittlungsstellen die Adoptionsfreigabe als freiwilligen Verzicht – dies nicht zuletzt aus Eigeninteresse. «So konnte», schreiben die Forscher in einem Zwischenfazit, «niemand den Behörden vorwerfen, sie hätten Eltern unter Druck gesetzt oder gar zur Adoptionsfreigabe gezwungen.»

Kinderrechte wurden gestärkt

In den 1970er-Jahren widerspiegelte sich der gesellschaftliche Wandel in der Gesetzgebung. Ledigen Müttern wurde nicht mehr a priori die Fähigkeit abgesprochen, Kinder allein zu erziehen. Die Zahl der Inlandadoptionen sank. Die Kinderrechte wurden gestärkt, die Vermittlung der Adoptionen unter kantonale Aufsicht gestellt.

Forscher suchen betroffene Eltern Die Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften untersucht in Zusammenarbeit mit dem Verein Pflege- und Adoptivkinder Schweiz die schweizerische Adoptionsgeschichte. In diesem Zusammenhang suchen die Forscher betroffene Eltern, die ihr Kind zwischen 1940 und 2000 zur Adoption freigaben oder freigeben mussten. Die Forscher möchten die Umstände einer Adoptionsfreigabe sowie die daraus entstandenen Lebensgeschichten verstehen und daraus für die künftige Praxis der Adoption, des Kindesschutzes und der Familienhilfen lernen. Interessierte Personen können sich melden bei Samuel Keller samuel.keller@zhaw.ch oder nicolette.seiterle@pa-ch.ch. Die persönlichen Angaben werden anonym und streng vertraulich behandelt. Weitere Informationen zum Projekt gibt es auf der Website www.zhaw.ch/adoptionsgeschichte.

Grundsätzlich mussten die leiblichen Eltern der Weggabe ihrer Kinder zustimmen. Während sechs Wochen nach der Geburt durfte als eine Art Schutz vor einem übereilten Entscheid gar keine Zustimmung zur Adoption erteilt werden. Und ab Freigabe der Adoption hatten Eltern noch einmal sechs Wochen lang eine Widerrufsmöglichkeit.

Die jüngste Revision des Adoptionsrechts ist seit 2018 in Kraft. Es enthält eine Lockerung des Adoptionsgeheimnisses. Wenn leibliche Eltern ihr zur Adoption freigegebenes Kind später suchen, können sie dessen Personalien in Erfahrung bringen, wenn das volljährige Kind zustimmt. Das gleiche gilt auch für minderjährige Kinder, sofern diese urteilsfähig sind und die Adoptiveltern zustimmen. Adoptivkinder ihrerseits können nicht nur Informationen über ihre Eltern erhalten, sondern auch über ihre leiblichen Geschwister und Halbgeschwister.

Keine Fotos, keine Erinnerungen

Erste Erkenntnisse haben die Forscher auch zur Frage, wie Adoptivkinder mit ihrer eigenen Biografie umgehen. Die Zeit zwischen der Geburt und der Ankunft in der Adoptivfamilie erweist sich oft als eine Blackbox: keine Fotos, keine Erinnerungen, die grosse Leere. Die Akten zur Adoption geben meist nur wenig konkrete Hinweise über die Hintergründe der Freigabe, sodass die Betroffenen auf der Suche nach ihrer Herkunft im Dunkeln tappen, sich oft mit Mutmassungen behelfen müssen und sich den Kopf zerbrechen über die Umstände der Adoption. Eine Frage treibt die Adoptivkinder stark um: Wurde ich von meiner leiblichen Mutter nicht geliebt?

Die Betroffenen möchten den einschneidenden Schritt einer Adoptionsfreigabe verstehen können. Sie erhoffen sich etwa, dass sie durch ihre Recherchen die Mutter – die Väter werden kaum in die Verantwortung gezogen – quasi von der «Schuld» freisprechen können. Viele Betroffene gehen davon aus, dass die leiblichen Eltern aufgrund einer Ohnmachtsituation ihre Kinder gar nicht behalten durften.

Das «Nicht-Dürfen»ergänzt die Behördenoptik, die von der Losung «Nicht-Wollen»und «Nicht-Können»geprägt war. Konkret greifbar wurde der soziale Druck auf weggebende Mütter etwa dann, wenn die Grossmütter die Freigabe unterzeichneten.

Samuel Keller ist Teil des ZHAW-Forscherteams. Grundsätzlich, hält der Erziehungswissenschafter und Sozialpädagoge fest, falle es den Kindern leichter, den damaligen Entscheid ihrer Eltern zu verstehen, wenn sie die Gründe für die Weggabe aus den Akten und aus ihren Recherchen erschliessen könnten. «Und je mehr Wissen die Adoptiveltern ihren Kindern über deren Herkunft vermitteln, desto weniger dringlich wird die Frage, ob die leiblichen Eltern nicht für sie sorgen wollten, konnten oder durften.»