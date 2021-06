Adoptionen: Wie die Schuldgefühle von Monika Frei verflogen

Zur Adoption freigegeben Monika Frei sah ihre leibliche Tochter erstmals 33 Jahre nach der Geburt: «Die Umarmung half mehr als alle Therapiesitzungen» Nur der engste Familien- und Freundeskreis wusste Bescheid. Monika Frei schwieg als junge Frau ihre Schwangerschaft tot und gab ihr Kind frei. Doch die Vergangenheit holte sie immer wieder ein. Ein Treffen mit ihrer unterdessen erwachsenen leiblichen Tochter brachte die grosse Erleichterung. Kari Kälin 29.06.2021, 05.00 Uhr

Als 19-Jährige gab sie ihre Tochter zur Adoption frei: Monika Frei blickt zurück auf diese einschneidende Phase ihres Lebens. Bild: Sandra Ardizzone

Monika Frei gibt ihm den Namen Melanie. Das Mädchen kommt an diesem Dienstag, 21. September 1976, zur Welt, in einem von Nonnen geführten Spital im Kanton St. Gallen. Als ihre Tochter das Köpfchen herausstreckte, wurde Frei eine Maske aufgesetzt. Sie verlor das Bewusstsein und erwachte in einem anderen Zimmer. Für Frei erscheint klar, weshalb sie das Kind nicht zu Gesicht bekam: Sie sollte jetzt keine Muttergefühle entwickeln.

Melanies Beistand teilte Frei später mit, wie gross und schwer das Mädchen war, dass es gesund sei. Nach der Geburt, das war vorher so abgemacht worden, würde sich eine Adoptivfamilie um Melanie kümmern. Bis zur definitiven Freigabe durch Frei kommt sie für sechs Wochen in eine Zwischenpflegefamilie.

Monika Frei, damals 19-jährig und seit kurzem das Handelsschuldiplom in der Tasche, hatte schwere Monate hinter sich. In ihrer Wohnung in Henggart, nahe bei Winterthur, blickt die seit kurzem pensionierte Frau zurück auf diese einschneidende Phase ihres Lebens.

Keine glückliche Kindheit in Chur

Ende 1975 wird sie schwanger. Im Leben des Erzeugers gab es aber keinen Platz für sie, noch viel weniger für ein Kind. Er empfahl ihr, den Fötus abzutreiben. Frei sträubte sich dagegen. Gleichzeitig fühlte sie sich, selber kaum erwachsen, ausser Stande, ein Kind grosszuziehen –und schon gar nicht alleine. In der Verzweiflung schluckte sie Schlaftabletten. Ärzte müssen ihr den Magen auspumpen.

Im Spital kam die Wahrheit ans Licht. Ihre Mutter, damals 56-jährig und schon lange krank mit Polyarthritis, bot weinend Hilfe an. Doch Frei wollte das Kind nicht jener Frau anvertrauen, die sie als Kleinkind schlug und im Keller einsperrte. Frei wurde als jüngstes von drei Mädchen geboren und wuchs in Chur auf. Sie erlebte keine glückliche Kindheit, konnte nicht nachvollziehen, weshalb ihre Mutter sie so grob behandelte, während sie bei den älteren Schwestern mehr Nachsicht walten liess. Sie sei ihr nicht mehr böse, habe ihr schon längst vergeben, sagt sie im Gespräch. Ihre Mutter sei permanent unter Stress gestanden und überfordert gewesen, es habe auch an Geld gemangelt.

Monika Frei hat ihre Tochter vor rund 40 Jahren zur Adoption freigegeben. Sandra Ardizzone

Frei vermutet, dass ihre Mutter, selber ein uneheliches Kind, ihre eigene Lebensgeschichte nicht verarbeitet hatte. Als Elfjährige kam sie mit anderen österreichischen Kindern in die Schweiz und musste fortan bei einer Pflegemutter bleiben. Der katholische Glauben bot Halt, befeuerte aber auch Schamgefühle.

Psychiater erklärte, dass eine Abtreibung legitim wäre

Zurück ins Spital. Ein herbeigerufener Psychiater erklärte Frei, dass eine Abtreibung unter den gegebenen Umständen legitim wäre. Doch die junge Frau spürte in diesem Moment eine enorme Kraft in sich und entschied, das Kind zur Adoption freizugeben. Sie war überzeugt, dass das Kind bei Eltern, die sich ein Kind wünschten, ein besseres Leben haben würde als bei ihr. Frei, blonde Haare und sanfte Gesichtszüge, führt seit 20 Jahren eine Praxis für spirituelle Lebenshilfe. Sie findet es ganz wichtig, dass die Menschen die Augen vor der Vergangenheit nicht verschliessen, sondern die Altlasten anschauen, um sie loszuwerden. Das habe sie ihre eigene Geschichte gelehrt.

Doch damals, als in ihrem Bauch ein nicht geplantes Kind heranwuchs, das sie selber nicht grossziehen würde, war das Thema tabu. Man redete nicht darüber, was würden die Leute denken? Nur der engste Familien- und Freundeskreis sowie der Kindesvater erfuhren von der Schwangerschaft. Frei flog vorerst für den bereits vorgängig geplanten dreimonatigen Sprachaufenthalt nach England, wo weite Kleider den grösser werdenden Bauch kaschierten. Nach der Rückkehr arbeitete sie im Nonnenspital als Krankenschwesternhilfe. Die perfekte Tarnung.

Totschweigen zum Selbstschutz

Das Totschweigen der Geburt diente dem Selbstschutz. «Wenn ich Gefühle zugelassen hätte, wäre ich untergegangen», sagt Frei. Sie absolvierte nach Melanies Geburt im Triemlispital Zürich eine dreijährige Ausbildung zur medizinischen Laborantin. Doch die Gedanken an Melanie schwebten über ihr wie eine Wolke, die sich jederzeit in einem emotionalen Gewitter entladen konnte. Etwa, als ein Mann nach dreijähriger Beziehung unsicher war, ob er überhaupt Kinder haben wollte. Sie interpretierte dies als Strafe für die Adoptionsfreigabe.

Ein Jahr lang arbeitete Frei im Tessin als Arztgehilfin. Tagsüber begegnete sie den Patienten als fröhliche junge Frau, abends brach sie während Wochen in Tränen aus. Mit 24 Jahren begann eine intensive Trauerarbeit. Sie zerriss das Dokument der Adoptionsfreigabe und klebte es wieder zusammen. Der Gefühlsausbruch steht wie eine Metapher für Freis Situation: Mit Hilfe einer Therapie versuchte sie, ihre zerrissene Seele zu heilen.

Zum Glück wusste sie, dass es Melanie gut ging. Das erzählte ihr der Beistand, der sie rudimentär informieren durfte. Frei wusste, dass Melanie mit einem Geschwister aufwuchs, das ebenfalls ein Adoptivkind war. Gleichwohl durchdrang Angst jede Faser von Freis Körper. Angst, dass Melanie sie hasst. Angst, dass Melanie sie für eine Rabenmutter hält. Angst, dass Melanie denkt: Wie konnte sie bloss?

Frei schrieb regelmässig Tagebuch. Es half, die Vergangenheit zu bewältigen. Langsam, aber sicher, weihte sie immer mehr Personen in ihr Geheimnis ein, das sie so sehr belastete. 1984 heiratete sie. Das Paar wohnte in Winterthur und wurde Eltern von zwei Töchtern und einem Sohn. Sie wussten Bescheid über die ihnen unbekannte Schwester.

Wenn das Telefon läutete, zuckte sie zusammen

Frei zuckte jedes Mal zusammen, wenn das Telefon läutete. Sie hoffte, es sei Melanie. Sie hoffte vergebens. Nach der Jahrtausendwende erfuhr sie zufällig, dass Vermittlungsstellen und Behörden es den leiblichen Eltern zunehmend ermöglichten, das zur Adoption freigegebene Kind gezielt zu suchen. Via Adoptionsstelle wurden Melanies Eltern kontaktiert. Diese teilten mit, eine Kontaktaufnahme sei in diesem Moment ungünstig. In Freis Kopf rotierte das Gedankenkarussell: Im besseren Fall ist ihre Tochter schwanger, im schlechteren in einem Drogenentzug.

Ein Jahr später teilte die Adoptionsbehörde mit, Melanie sei bereit, einen Brief entgegenzunehmen. Einen Monat lang feilschte Frei am eineinhalbseitigen Schreiben, den die Adoptionsstelle Melanie weiterleitete. Sie habe Melanie nicht weggegeben, weil sie sie nicht geliebt habe, sondern weil sie ihr ein besseres Leben habe ermöglichen wollen, schrieb Frei.

Marie-Pierre sieht ihr von all ihren Kindern am ähnlichsten: Monika Frei beim ersten Treffen mit ihrer Tochter, die sie zur Adoption freigab. Screenshot

Melanie antwortete Frei direkt und legte ein Foto ihrer Familie bei. Sie wuchs in der Westschweiz auf. Im Brief entlastete sie ihre leibliche Mutter. Sie habe sie nie verurteilt. Sie habe gedacht, sie habe ihre Gründe für die Adoptionsfreigabe gehabt. Persönlichen Kontakt lehnte sie aber noch ab. Während zweieinhalb Jahren tauschten Frei und Melanie regelmässig Briefe aus. Dann willigte Melanie in ein Treffen ein.

Ein Blumenstrauss und ein Sack mit Fotoalben

An einem Sonntag im Jahr 2008 stand sie, kurz vor ihrem 33. Geburtstag, vor Freis Tür, in der rechten Hand ein grosser Blumenstrauss, in der linken ein Sack mit Fotoalben. Die Adoptiveltern gaben ihr den Namen Marie-Pierre. Vorwürfe gab es keine. Die beiden Frauen fielen sich in die Arme. Frei erinnert sich: «Die Umarmung half mehr als alle Therapiesitzungen. Die Schuldgefühle waren verflogen.»

Ungefähr zur gleichen Zeit erstellte Freis jüngste Tochter, damals Studentin an der Zürcher Hochschule der Künste, einen Film über ihre Mutter und die Adoptionsfreigabe. Die Vorführung in einem Zürcher Kino markierte Freis offizielles Outing. Marie-Pierre war dabei. Sie ist die Tochter, die Frei am ähnlichsten sieht. Im Film durften Fotos von ihr gezeigt werden.

Wunschkind: Ein Dokumentarfilm über Adoption

«Meine Kindheits- und Adoptionsgeschichte haben mein Leben am intensivsten geprägt», sagt Frei. So schmerzhaft viele Lebensstationen auch gewesen seien, so hätten sie ihre Sichtweise für gelebte Spiritualität geöffnet. Sie habe verstanden, dass es aus spiritueller Sicht keine Schuld, kein Gut und Böse gebe, sondern nur Lernerfahrungen und Wachstumsmöglichkeiten. Stetig gewachsen ist Freis Beziehung zu Melanie. Sie pflegt mit ihr regelmässigen Kontakt. Ab nächsten August wird sogar Marie-Pierres älteste Tochter, Freis Enkelkind aus der Romandie, für ein Austauschjahr bei ihr wohnen.