Adoption «Du bist gewollt, keine Laune der Natur» – Wie ein indisches Findelkind es bis in den Schweizer Nationalrat schaffte Am 1. Mai 1970 kam im Spital der Basler Mission im indischen Udupi ein zerbrechlicher Junge auf die Welt. Seine bemerkenswerte Karriere führte ihn ins Schweizer Parlament. Eine etwas andere Weihnachtsgeschichte. Othmar von Matt 24.12.2022, 05.00 Uhr

Elisabeth und Fritz Gugger 1970 mit dem adoptierten Nik. Bild: zvg

Es war zwanzig Minuten nach Mitternacht, als Anasuya das Spital der Basler Mission in der südindischen Kleinstadt Udupi betrat. An jenem 1. Mai 1970 brachte sie einen kleinen, zerbrechlichen Jungen zur Welt. Entbunden wurde er von Hebamme Helga Schweizer.

Kurz vor sechs Uhr morgens verliess Anasuya das Spital wieder so still, wie sie gekommen war. Zuvor hatte sie die Leiterin der Geburtenabteilung informiert, dass sie das Kind nicht mit sich nach Hause nehmen könne. Sie bat, ihm den bestmöglichen Platz zu finden.

Der Junge, der am 1. Mai 1970 im indischen Udupi abgegeben wurde, ist inzwischen 52 Jahre alt, Schweizer Bürger indischer Abstammung, lebt in Winterthur und hat eine bemerkenswerte Karriere hingelegt.

Er heisst Nik Gugger, ist verheiratet und hat drei Kinder. Der Sozialunternehmer ist Inhaber des Winterthurer Restaurants Concordia und vertreibt sein eigenes Ingwer-Süssgetränk «Zingi» und das Ingwer-Alkoholgetränk «Ginger». Vor allem aber sitzt er seit 2017 für die Evangelische Volkspartei (EVP) im Nationalrat. Eben hat er im Werd Verlag das Buch «Entgegen aller Widrigkeiten» herausgegeben.

Guggers andere Weihnachtsgeschichte haben Fritz und Elisabeth Gugger möglich gemacht. 1969 suchte das Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz (Heks) in Südindien einen technischen Leiter für die Lehrwerkstatt einer Mechanikerschule. Das Ehepaar Gugger sagte zu und reiste in die Kleinstadt Thalassery im indischen Bundesstaat Kerala.

Nationalrat Nik Gugger 2022 mit seinen Adoptiveltern Fritz und Elisabeth Gugger auf dem Flug nach Indien. Bild: zvg

Zwei Jahre später klärten Fritz und Elisabeth Gugger im 250 Kilometer entfernten Basler Missionsspital ab, ob sie mit der Infektionskrankheit «Elefantiasis tropica» infiziert waren. Der Zufall wollte es, dass sich genau in dieser Nacht Anasuya von Nik entbinden liess – und den Jungen abgab. Das Ehepaar entschied, ihn zu adoptieren. Es hatte schon lange den Wunsch nach eigenen Kindern gehegt.

Erst nach einem Gerichtsentscheid war die Adoption gültig

Für eine Adoption brauchte es in Indien aber einen Gerichtsentscheid. Es mussten Plakate ausgehängt werden, für den Fall, dass jemand Anspruch auf das Kind erheben wollte. Nach eineinhalb Jahren war das Gerichtsverfahren abgeschlossen. Die Familie Gugger kehrte dann in die Schweiz zurück, zuerst nach Thun, dann nach Uetendorf.

Aus dem kleinen Nik wurde zuerst ein Maschinenmechaniker, dann ein diplomierter Sozialarbeiter und später ein Sozialunternehmer und Nationalrat. Inzwischen ist er auch in seinem Heimatland Indien aktiv.

Nach seiner Wahl in den Nationalrat wurde er Global Ambassador für das Kalinga-Institut für Sozialwissenschaften. Es ist Teil einer privaten Universität im indischen Bhubaneswar und will jungen Einheimischen, die zu den Ärmsten gehören, eine Ausbildung ermöglichen. 2018 wurde Gugger vom Institut mit dem Ehrendoktortitel ausgezeichnet für seine Verdienste. Im selben Jahr gründete Gugger als Nationalrat die parlamentarische Freundschaftsgruppe Schweiz-Indien. Sie umfasst heute über 50 Mitglieder.

Nik Gugger sah seine Mutter bis heute nie

Von seiner leiblichen Mutter Anasuya hat Nik Gugger sein Leben lang nie etwas gehört. «Ich sah sie nie, hörte sie nie. Ich war aber neun Monate in einem wohlwollenden Mutterleib», sagt er heute. «Ich habe die tiefe Überzeugung, dass es meine Mutter gut mit mir meinte, auch wenn sie mich weggab.» Da sie schon fünf Kinder gehabt habe, sei ihr klar gewesen: «Ich kann kein sechstes Kind ernähren.»

Über seinen leiblichen Vater weiss Nik Gugger nichts. Ein Kind ohne Vater galt damals in Indien als Tabu. Wer der Vater des Neugeborenen ist, sei das Geheimnis von Anasuya geblieben, heisst es im Gerichtsentscheid.

50 Jahre nach seiner Geburt hat er aber Hebamme Helga Schweizer persönlich getroffen, die ihn 1970 entband. «Sie erzählte mir, meine Mutter sei eine stolze Brahman. Die Brahmanen sind im indischen Kastensystem Angehörige der obersten Kaste.»

Obwohl er sie nie sah, hat ihn seine Mutter Anasuya indirekt geprägt. Etwa über die Bedeutung ihres Namens. Auf Sanskrit, eine der ältesten Sprachen der Welt, heisst «Anasuya» wörtlich die Frau, «die ohne Neid ist, ohne eine Spur von Stolz und Neid». Sie sei «voller Mitgefühl» und «ohne irgendwelche Ängste, weil voller Vertrauen».

«Genau das lebe ich», sagt Nik Gugger. «Ich bin ein Menschenfreund, voller Vertrauen ins Leben.» Sein Wertesystem ist mit den drei Pfeilern Menschenwürde, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit entsprechend ausgerichtet.

Gugger lebe nach der «Kraft des positiven Denkens», sagt der neue Bundesrat Albert Rösti in dessen Buch. Gugger sei «von einem Grundglauben» getragen und eine «tief religiöse Persönlichkeit», hält SP-Ständerat Daniel Jositsch fest. Als Schwäche macht Rösti «seine Extrovertiertheit» aus, die Introvertierte überfordern könne.

Die melancholische Seite des Nik Gugger

Gugger hat aber auch eine melancholische Seite. «Ich lasse den Schmerz zu», sagt er. «Ich lasse mich nicht auffressen vom Schmerz.» Er denke sehr oft über sich nach: «Wer bin ich? Warum bin ich? Was will ich?»

Trost im Schmerz findet er in seinem persönlichen Glauben. Aber auch in Liedern wie «Du bist Du». «Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur», heisst es darin. «Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes, ein genialer noch dazu.»

Seine Melancholie und sein Nachdenken über sich selbst ist der Grund, dass er sich noch keinen Burn-out eingefangen habe, sagt Gugger. Er weiss, dass er als stets sprudelnde Ideenquelle und rastloser Weltverbesserer gefährdet ist.

Was seine leibliche Mutter betrifft, hat sich Gugger früh entschieden, die Dinge ruhen zu lassen. Er versuchte nicht, sie ausfindig zu machen, akzeptierte für sich, dass sie nichts von sich hören liess.

«Es ist gut, wie es ist», sagt er heute. «Ich spüre dennoch eine innere Verbindung zu ihr.» In seinem Buch wendet er sich ganz zum Schluss an Anasuya direkt: «Auch wenn du mich nach der Geburt freigegeben hast und wir uns auf dieser Erde nie physisch begegnet sind, hat mich diese Widrigkeit und Realität zu dem gemacht, was ich heute bin. Carpe diem.»

