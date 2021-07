Biodiversität: Natur soll mehr Schutzflächen erhalten

Umweltschutz Achtung, seltene Tiere: Die Natur soll mehr Raum bekommen – doch der Vorschlag des Bundes ist Umweltschützern zu wenig 17 Prozent der Landesfläche sollen bis 2030 geschützt sein: Das ist der Gegenvorschlags des Bundesrats auf die Biodiversitätsinitiative. Den Umweltverbänden reicht das nicht. Sie wollen mehr Fläche und mehr Geld. Dominic Wirth 13.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Gut ein Drittel aller Arten in der Schweiz ist vom Aussterben bedroht. Bild: Sandra Ardizzone (Dietikon, 6. April 2021)

Es ist ein leises Sterben. Um die Biodiversität in der Schweiz steht es schlecht. Gut ein Drittel aller Arten ist vom Aussterben bedroht. Umweltverbände haben im Herbst eine Volksinitiative eingereicht, um dem Thema mehr Platz auf der politischen Agenda zu verschaffen. Mittlerweile liegt ein Kompromissvorschlag des Bundesrats auf dem Tisch. Doch der stellt die Initianten nicht zufrieden. Das machen sie nun, zum Ende der Vernehmlassung, klar.

Doch der Reihe nach. Die Umweltverbände wollen mit ihrer Initiative den Schutz der Biodiversität stärken. Sie schlagen eine Ergänzung der Verfassung vor. Das Ziel: mehr geschützte Flächen, die zudem besser geschützt sind - dank mehr Geld und schärferem Gesetz. Allerdings geht das dem Bundesrat zu weit. Er anerkennt zwar, dass es nicht gut steht um die Biodiversität in der Schweiz. Doch sieht die Regierung durch die Initiative Kompetenzen und Handlungsspielraum der Kantone «übermässig eingegrenzt». Daneben warnt er davor, dass die Initiative gerade bei kleineren Schutzgebieten das Gewicht zu stark Richtung Schutz verschieben würde.

Ein Fünftel der Fläche soll bald geschützt sein

Deshalb hat der Bundesrat einen indirekten Gegenvorschlag ausgearbeitet, der vor allem in zwei Bereichen Zugeständnisse an die Umweltverbände beinhaltet: bei den Schutzgebieten und beim Geld, das für sie eingesetzt wird.

Das verbindlichste am Gegenvorschlag ist eine Zahl: 17 Prozent. So hoch müsste bis 2030 der Anteil der Landesfläche sein, der dem Schutz der einheimischen Tiere und Pflanzen dient. Das soll künftig im Gesetz stehen. Doch die Umweltschützer sind nicht zufrieden mit dem 17-Prozent-Angebot. Den Grund nennt Ursula Schneider Schüttel, die Präsidentin von Pro Natura. «Der Bundesrat will für 2030 ein Ziel ins Gesetz schreiben, das er eigentlich schon bis 2020 hätte erreichen müssen», sagt die SP-Nationalrätin.

Der Hintergrund: Bereits 2012 hat der Bundesrat in der Strategie Biodiversität festgehalten, dass er bis 2020 17 Prozent Schutzflächen ausscheiden will. Zu diesem Ziel hatte sich die Schweiz zuvor im Rahmen der internationalen Biodiversitätskonvention bekannt. Nur: Bis heute hinkt die Schweiz weit hinter dem Ziel her. Laut Zahlen des Bundes gibt es heute 13,4 Prozent Schutzflächen, wobei die Umweltverbände strenger rechnen – und auf nur ungefähr zehn Prozent kommen.

Der Bund soll mehr Geld in die Hand nehmen

Grünen-Nationalrat Kurt Egger sagt, die Schweiz befinde sich beim Schutz der Biodiversität im internationalen Vergleich «völlig im Hintertreffen». Wenn man nun eine fixe Zahl ins Gesetz schreiben wolle, die es bis 2030 zu erreichen gelte, dann müsse diese 20 Prozent heissen, «mindestens». Die gleiche Zahl fordern auch die Umweltverbände in ihrer Stellungnahme. Kurt Egger sagt, längerfristig müssten 30 Prozent der Landesfläche geschützt sein - ein Ziel, für das sich pikanterweise auch das Bundesamt für Umwelt mit Blick auf die Neuauflage der internationalen Biodiversitätskonvention einsetzt.

Der Bundesrat rechnet für seinen Gegenvorschlag mit Mehrkosten von 100 Millionen Franken pro Jahr – etwa für die neuen Schutzgebiete und für die Sanierung und den Erhalt bestehender. Raffael Ayé nennt diese Zahl «eine politische». Der Geschäftsführer von Birdlife Schweiz sagt, es sei noch zu früh für eine Kostendiskussion. Doch schon jetzt ist für ihn klar, dass der Bund mehr Verantwortung übernehmen muss, «gerade auch finanziell». Den Initianten schwebt vor, dass der Bund einen höheren Anteil der Gesamtkosten übernimmt und so die Kantone entlastet. Eine Summe mag Ayé nicht beziffern, aber er macht klar, dass sowohl die Gesamtsumme als auch der Anteil des Bundes «deutlich höher» sein müssten.