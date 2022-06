Abtreibung Der Präsident der Jungen SVP will das Abtreibungsrecht verschärfen – das sorgt sogar parteiintern für Unmut In der Schweiz wittern Abtreibungsgegner nach dem Urteil des Supreme Court in den USA Morgenluft. David Trachsel, Präsident der SVP-Jungpartei, engagiert sich für zwei Volksinitiativen, die das Recht auf Schwangerschaftsabbruch einschränken wollen. Damit schade Trachsel der Partei, heisst es aus den Kantonalsektionen. Christoph Bernet 2 Kommentare 30.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Mein Körper, meine Entscheidung»: Eine Frau protestiert in Los Angeles gegen die Entscheidung des Obersten Gerichtshof der USA. Keith Birmingham / AP / keystone-sda.ch

Fast 50 Jahre hatte «Roe v. Wade» Bestand: Mit dem Urteil des Obersten Gerichtshof vom Januar 1973 wurde das Recht auf Schwangerschaftsabbruch in allen 50 Bundesstaaten der USA etabliert. Am letzten Freitag kippte die konservative Mehrheit der Richter am Supreme Court mit einem Grundsatzentscheid dieses Recht.

Auch in der Schweiz wollen konservative Kreise das Abtreibungsrecht einschränken. Derzeit werden Unterschriften für zwei Volksinitiativen gesammelt. Die «Einmal-darüber-schlafen-Initiative» fordert, dass Ärztinnen und Ärzte ihren Patientinnen vor einem Schwangerschaftsabbruch eine obligatorische Bedenkzeit von 24 Stunden auferlegen. Die «Lebensfähige-Babys-retten»-Initiative richtet sich gegen die Praxis der Spätabtreibungen (nach der 22. Schwangerschaftswoche), die schon heute nur in Ausnahmefällen rechtlich zulässig sind.

Spuren zu radikalen Abtreibungsgegnern

Bei beiden Initiativen mischt David Trachsel mit, der Präsident der Jungen SVP Schweiz. Wie CH Media am Dienstag berichtete, trat der Basler mit den pfannenfertigen Initiativtexten an die beiden SVP-Nationalrätinnen Yvette Estermann (LU) und Andrea Geissbühler (BE) heran und bat sie, das Co-Präsidium der Initiativkomitees zu übernehmen. David Trachsel selber sitzt im Komitee der «Einmal-darüber-schlafen»-Initiative und unterstützt laut eigener Aussage beide Initiativkomitees bei der Kommunikation. Wer die Initiativen inhaltlich konzipiert hat, verrät er nicht. Spuren führen zum «Verein Mamma». Die Gruppierung lehnt jegliche Form von Abtreibung ab und bezeichnet diese als «menschenunwürdige Handlung» und «Gräuel».

David Trachsel in einer Archivaufnahme vom März 2021. Kenneth Nars

Trachsels Engagement sorgt parteiintern für Unmut. Die Kantonalsektionen der Jungen SVP im Aargau und in Zürich äussern öffentlich Kritik am Parteipräsidenten.

Camille Lothe, Präsidentin der JSVP des Kantons Zürich, äussert sich im Namen des Vorstands: «Der Vorstand sieht es als problematisch an, wenn David Trachsel mit Verweis auf sein Amt als Präsident der JSVP Schweiz auf der Website aufgeführt wird und anscheinend sogar die Initiativtexte vorgelegt hat.» Dies erwecke in der Öffentlichkeit den Eindruck, dass die Partei die beiden Anliegen offiziell unterstütze. Dies sei nicht der Fall: «Es gibt dazu keinen Beschluss». Die Haltung zur Abtreibung sei eine sehr individuelle Frage: «Die Junge SVP hat gemäss Parteiprogramm zu diesem Thema keine Position festgelegt», sagt Lothe, die die beiden Initiativen persönlich ablehnt.

Ähnlich argumentiert Ramon Hug, Präsident der JSVP Aargau, deren Parteivorstand die beiden Initiativen geschlossen ablehnt: «David Trachsel tritt öffentlich und wahrnehmbar als JSVP-Schweiz-Präsident auf und engagiert sich für ein Anliegen, zu dem sich die Parteibasis bisher nie geäussert hat.» Trachsels Vorgehen sei «vom Prozess her falsch», kritisiert Hug. Als Parteipräsident könne Trachsel ein inhaltlich derart umstrittenes Engagement nicht ohne vorgängige Rücksprache mit der Partei und ihren Kantonalsektionen antreten, sagt Hug.

«Darf nicht im dunklen Kämmerlein entschieden werden »

Auf Anfrage von CH Media verweist Parteipräsident David Trachsel auf seine Äusserungen vom Dienstag gegenüber dem Basler Lokalmedium «Prime News». Dort bezeichnete er die beiden Initiativen als «wichtige und moderate Massnahmen, die niemandem weh tun, aber viele Leben retten». Er engagiere sich als Privatperson, weshalb die Partei nicht betroffen sei und kein Konflikt mit seinen Aufgaben als Präsident bestehe. Ausserdem habe die Parteileitung der SVP Schweiz vorgängig ihre Einwilligung dafür erteilt.

Camille Lothe, Präsidentin der JSVP Kanton Zürich. Archivbild: Peter Klaunzer / KEYSTONE

Das lässt die Zürcher Kantonalparteipräsidentin Camille Lothe nicht gelten: «Ein Engagement ohne vorhandenen Positionsbeschluss darf nicht im dunklen Kämmerlein der Parteileitung getroffen werden, sondern muss mit den Kantonalparteien abgesprochen werden.» Ihr Aargauer Amtskollege Ramon Hug will das Thema bei der nächsten Sitzung des Vorstands der JSVP Schweiz ansprechen.

Von sich aus wird die Parteileitung der Forderung aus dem Aargau und aus Zürich nicht nachkommen, sich zum Engagement des Parteipräsidenten zu äussern beziehungsweise sich davon zu distanzieren. Das stellt Trachsel auf Anfrage von CH Media klar. Denkbar hingegen sei, dass man den JSVP-Delegierten zu einem späteren Zeitpunkt eine offizielle Unterstützung der Initiativen durch die Partei beantragen werde.

Ob die Parteibasis dabei Trachsel folgen würde, ist unklar. Gesellschaftspolitisch tickt die SVP-Jungpartei liberaler als die Mutterpartei. So sprach sich eine klare Mehrheit der Parteisektionen für ein Ja zur «Ehe für alle» aus, während die Delegierten SVP Schweiz mit 148 zu 39 Stimmen klar die Nein-Parole beschlossen.

2 Kommentare Alle Kommentare anzeigen