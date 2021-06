Nach CO2-Gesetz: Wie lange wird der Erfolg der SVP anhalten?

ABSTIMMUNGSERFOLG Nach mehreren Flops steht die SVP wieder als Sieger da – Aber wie lange wird der Erfolg anhalten? Noch vor wenigen Monaten steckte die Volkspartei in einer Krise. Zwei Erfolge in nur drei Wochen haben sie belebt. Parteivater Blocher will das Momentum nutzen und attackiert die grossen Schweizer Städte. Francesco Benini 16.06.2021, 05.00 Uhr

Exponenten der SVP feiern den Abstimmungserfolg am vergangenen Sonntag in Bern. Anthony Anex / KEYSTONE

Ende September 2020 schien die SVP am Ende. Die Begrenzungsinitiative fiel an den Wahlurnen durch. Ebenso drei andere Vorlagen, welche die Volkspartei unterstützt hatte. In den Kantonen verlor die SVP Wähleranteile. Nach einer schier endlosen parteiinternen Suche rief sie Marco Chiesa zum neuen Parteipräsidenten aus. «Marco wer?», fragte man sich in der Deutschschweiz. Peter Bodenmann, SP-Urgestein, spottete, dass die Exponenten der SVP völlig ratlos wirkten. Die Partei zerstöre ihren eigenen Sieger-Mythos.