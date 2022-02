Abstimmung: Hat das Parlament den Draht zum Volk verloren?

Abstimmungen Volk versenkt eine Vorlage nach der anderen – ist das Parlament schuld daran? Überfrachtet das Parlament die Vorlagen, sodass sie an der Urne abstürzen? Die Fraktionschefinnen und -chefs nehmen Stellung. Und Politikwissenschaftler Michael Hermann attestiert dem Parlament mehr Mut. Kari Kälin, Stefan Bühler Jetzt kommentieren 15.02.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Politisiert in letzter Zeit auffallend oft am Volk vorbei: Parlamentarier in Bern. Bild: Anthony Anex/Keystone (Bern, 15. Dezember 2021)

Jede dritte Abstimmung eine Niederlage für Bundesrat und Parlament: So schlecht wie in dieser Legislatur fiel die Bilanz letztmals in der Legislatur 2003 bis 2007 aus. Am Sonntag entschied das Volk gleich dreimal anders, als es die Politiker unter der Bundeskuppel wollten. An der sonntäglichen Pressekonferenz erinnerte Verlierer-Magistrat Ueli Maurer gleich zu Beginn daran: «Es ist keine Vorlage des Bundesrats, sie geht zurück auf eine parlamentarische Initiative.» Der Bundesrat habe die Initiative zwar unterstützt, «sie ist aber nicht in der Küche des Bundesrats entstanden».

Verlierer-Magistratin Simonetta Sommaruga (Mediengesetz) machte an der gleichen Veranstaltung eine klare Schuldzuweisung: «Die finanziellen Mittel, die der Bundesrat für die Medienförderung vorgesehen hatte, wurden im Parlament mehr als verdoppelt, von 71 auf 151 Millionen Franken. Das war der Bevölkerung wohl zu viel. Die Vorlage ist dadurch aus der Balance geraten.»

Erfolgreiche Referenden

Die Botschaft lautet: Nicht nur der Bundesrat, sondern auch das Parlament muss sich an der Nase nehmen. Auffällig ist in dieser Legislatur die hohe Erfolgsquote bei den Referenden (43 Prozent), viel höher als im letzten Jahrzehnt. Fest steht: Das Parlament hat an vielen Vorlagen auf eine Art und Weise herumgeflickt, die der Souverän nicht goutierte. Drei Beispiele:

Der Bundesrat wollte bloss den Steuerabzug für die Fremdbetreuung von Kindern erhöhen. Das Parlament packte einen höheren allgemeinen Kinderabzug obendrauf. Das Volk sagte am 27. September 2020 Nein mit dem Hauptargument, die Entlastung für gut verdienende Eltern sei unfair.

Gegen das Jagdgesetz machten die Umweltverbände erfolgreich mit dem Slogan mobil: «Keine Abschüsse auf Vorrat». Die Gelegenheit dafür hatte ihnen das Parlament ermöglicht: Es hatte die Bestimmung in die Vorlage eingefügt, dass Wölfe nicht erst abgeschossen werden dürfen, wenn sie Schaden an Nutztieren angerichtet hatten, sondern schon wenn ein solcher Schaden droht.

Ins CO 2 -Gesetz schrieb das Parlament unter anderem die Flugzeugticketabgabe.

Hat das Parlament den Draht zum Volk verloren? Ist es ausserstande, referendumsfähige Vorlagen zu schnüren? CH Media hat sich bei den Fraktionschefs umgehört. Drei Erklärungen für die Entwicklung fallen mehrfach: Durch die Pandemie reagiert ein Teil der Stimmberechtigten skeptischer auf die Vorlagen aus dem Bundeshaus; viele einstige Nichtabstimmer legen aus Protest gegen die Coronapolitik ein Nein ein. Zudem haben sich die Machtverhältnisse nach den letzten Wahlen nach links verschoben; das Parlament muss sich quasi neu finden. Schliesslich fällt das Stichwort «Überborden». Es werde zu viel in eine Vorlage gepackt, sodass sie letztlich an der Urne abstürze.

Für Aeschi schert das Parlament zu weit aus nach links

Dass die Fraktionschefs das Problem vorab bei der Konkurrenz orten? Geschenkt. SVP-Fraktionspräsident Thomas Aeschi findet, das Parlament sei beim Medien- und CO 2 -Gesetz zu weit nach links ausgeschert. Aus seiner Sicht haben die Bürgerlichen bei der Emissionsabgabe oder den Steuerabzügen Mass gehalten. Aeschi glaubt, dass das Verständnis für Wirtschaftsreformen sinke – auch weil die Finanzen wegen der Corona-Ausgaben aus dem Lot geraten seien.

SP-Fraktionschef Roger Nordmann wiederum diagnostiziert bei den Bürgerlichen eine «ideologische Verhärtung» in Steuerfragen. Den Linken könne Derartiges nicht passieren, weil sie mit ideologischen Vorlagen im Parlament gar keine Mehrheiten erzielen würden. Nordmann führt sodann die Digitalisierung der direkten Demokratie ins Feld, die es auch kleineren Organisationen erlaube, einfacher ein Referendum zu Stande zu bringen.

«Schmieden wir im Parlament einen Kompromiss, kann heute niemand mehr garantieren, dass es kein Referendum gibt.»

Und wenn sich ohnehin eine Abstimmung abzeichne, sinke der Anreiz, bereits im Parlament Kompromisse einzugehen.

Olivier Feller, Vizefraktionschef der FDP, bestätigt diesen Befund und stellt einen Kulturwandel im Parlament fest: «Die Debatten sind rabiater geworden. Kompromisse zu finden, ist seit Ausbruch der Coronakrise noch schwieriger geworden.» Seine FDP nimmt er von dieser Diagnose aus. Mit dem Selbstverständnis einer staatstragenden Partei versuche sie, die Haltung anderer Parteien zu verstehen.

Gelassenheit beim Mitte-Fraktionschef

Gelassen auf die sich häufenden Schlappen für Bundesrat und Parlament reagiert Mitte-Fraktionschef Philipp Matthias Bregy: «Wir haben weiterhin stabile politische Verhältnisse. Dass das Volk Nein sagen kann, ist ein wichtiger Bestandteil der direkten Demokratie.» Im Parlament hätten viele Neumitglieder noch nie eine normale Session ohne Coronamassnahmen erlebt. «Das macht es sicher nicht einfacher, wird sich aber nach der Krise bald wieder normalisieren.»

Aline Trede, Fraktionschefin der Grünen, hingegen argumentiert, die «Vereinfachung» könne zur Entfremdung zwischen Parlament und Bevölkerung beitragen. «Oft werden Abstimmungsvorlagen auf einen einzigen Punkt reduziert. Beim Mediengesetz waren dies die Gelder für die grossen Zeitungsverlage. Das hilft den Gegnern, die bloss ein Nein begründen müssen.» Auf der anderen Seite seien wir es uns nicht mehr gewohnt, differenziert zu argumentieren. Das erschwere die Aufgabe für das Ja-Lager.

Tiana Angelina Moser, Fraktionspräsidentin der GLP, taxiert die Entwicklung sogar als durchaus besorgniserregend: «Wenn sich das Parlament auf Kompromisse einigt und diese danach in der Bevölkerung zunehmend nicht durchbringt, droht das Land, reformunfähig zu werden.» So geschehen sei dies beim Mediengesetz, wo die Mitte die Subventionen im Parlament ausgebaut und dann im Abstimmungskampf kritisiert habe. Auch die Strategie der SP gegen die Stempelsteuer stösst bei Moser auf Kritik: «Wenn man wie die SP bei der Stempelsteuer das Referendumsrecht als Teil einer Kampagne primär zur eigenen Profilierung missbraucht, schadet dies der Glaubwürdigkeit unseres Systems. Es ist schon fraglich, wenn Regierungsparteien gleichzeitig Oppositionspolitik betreiben. Das belastet das Vertrauen der Bevölkerung gegenüber der Politik.»

Politikwissenschaftler Hermann: «Parlament ist mutiger geworden»

Politikwissenschaftler Michael Hermann bestätigt derweil den Eindruck, den Maurer und Sommaruga am Sonntag vermittelten: «Dass derzeit häufiger Behördenvorlagen abgelehnt werden, liegt mehr am Parlament als am Bundesrat.» Das habe unter anderem damit zu tun, dass das Parlament seit den letzten Wahlen mutiger geworden sei. «Nach der Annahme der Masseneinwanderungsinitiative 2014 folgte eine Legislatur der Vorsicht: Man wollte ja nicht verlieren, hat deshalb kaum etwas gewagt.» Das sei nun anders. «Bei den Wahlen 2019 legten die ökologischen Kräfte stark zu und verstanden dies als Auftrag, zu liefern. Das Parlament ist insgesamt mutiger geworden und hat weitergehende Vorlagen verabschiedet.» Dadurch stieg das Risiko von Niederlagen, wie sich etwa beim CO 2 -Gesetz zeigte. «Man sollte aber Niederlagen nicht als etwas grundsätzlich Schlechtes ansehen, sie liefern wichtige Antworten auf das politisch Machbare.» So seien auch mutige Vorlagen wie etwa der Vaterschaftsurlaub oder das Zürcher Energiegesetz in Abstimmungen gutgeheissen worden.

Keine allzu grosse Bedeutung misst Hermann der Pandemie zu. «Das Tabakwerbeverbot entspricht dem langfristigen Trend hin zu einem gesünderen Lebensstil. Und auch das Nein zur Abschaffung der Stempelsteuer bestätigt eine längerfristige Entwicklung: Schon seit dem Swissair-Grounding und den Bankenskandalen hat die Glaubwürdigkeit der Wirtschaft gelitten. Allein der Hinweis, dass etwas gut ist für die Wirtschaft, genügt heute nicht mehr zum Sieg an der Urne. Wenn die Pandemie etwas gezeigt hat, dann, dass auch die Wirtschaft auf einen starken Staat angewiesen ist.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen