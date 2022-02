Abstimmungen «Die Früh- und Sonntagszustellungen haben das Medienpaket zum Absturz gebracht»: Das Parlament schmiedet schon einen neuen Plan Im Parlament ist man sich nach dem Absturz des Medienpakets einig: Neue Massnahmen sollen den kleinen Verlagen helfen. Die grossen Medienhäuser stehen in einem rauen Wind. Francesco Benini Jetzt kommentieren 14.02.2022, 05.00 Uhr

Wie weiter nach dem Scheitern des Medienpakets? Ist eine grössere finanzielle Unterstützung der Medien definitiv vom Tisch? Spricht man mit Bundesparlamentariern, die sich mit dem Dossier beschäftigen, ist Zurückhaltung zu spüren. Denn das Paket ist in der Stimmbevölkerung auf weniger Zustimmung gestossen, als man angenommen hatte. Ausser in der Westschweiz. Weitgehend unbestritten ist ein Punkt: Der höhere Beitrag an die privaten Fernseh- und Radiostationen sowie an die Ausbildung der Journalistinnen und Journalisten fände im Parlament eine Mehrheit.

Hier würde das sogenannte Gebührensplitting erweitert: Das Geld kommt nicht aus der Bundeskasse, sondern wird dem Topf der Haushaltabgabe entnommen – die vor allem der SRG zufliesst. Da dieser Topf in den vergangenen drei Jahren Reserven angehäuft hat, könnte die Massnahme leicht vollzogen werden. Dann wird es aber schwierig. Ein FDP-Ständerat sagte vor dem Abstimmungssonntag, er werde die indirekte Presseförderung sofort wieder aufs Tapet bringen, wenn die Stimmberechtigten das Medienpaket nicht annähmen. Nun will er es sich noch einmal überlegen und Diskussionen mit Parlamentskollegen führen.

Keine Lust auf neues Hickhack um Subventionen

Das Medienpaket bestand aus höheren Bundesbeiträgen an die Post für die Zustellung der Zeitungen und zum andern aus der finanziellen Unterstützung von Onlinemedien. «Eine Mehrheit zu finden für eine der beiden Massnahmen, das wäre ein schwieriges Unterfangen», erklärt Mitte-Nationalrat Martin Candinas. Beide Interventionen stossen in einem Teil des Parlaments auf entschiedene Ablehnung. Und in beiden Fällen wäre wieder mit langen Diskussionen darüber zu rechnen, wie die Hilfe denn konkret ausgestaltet werden soll. Erhalten nur Onlinemedien Geld, die von ihren Kunden Geld verlangen – oder auch andere?

Die Lust auf solche Erörterungen ist klein. Es gibt aber einen Konsens darüber, dass mehr Mittel an kleine Verlagshäuser fliessen sollen. SP-Nationalrat Jon Pult kann sich einen Ausbau der indirekten Presseförderung vorstellen. In den Genuss davon sollen aber nur Zeitungen mit einer tiefen Auflage kommen. Pult erklärt, dass die vorgesehenen 40 Millionen Franken für die Früh- und Sonntagszustellung der Zeitungen das Medienpaket zum Absturz gebracht hätten.

Denn das Geld wäre vor allem den grossen Medienhäusern zugekommen. Hier setzte die Kampagne der Gegner an: Kein Staatsgeld an Unternehmen, die in den vergangenen Jahren hohe Gewinne erzielt haben. Das Nein-Komitee stufte den Anteil des Pakets, der grossen Unternehmen zugedacht war, als sehr hoch ein.

Aus dem Lager der Befürworter blieb jedoch eine klare Korrektur aus. So standen die wichtigsten Medienfirmen des Landes als Profiteure des Pakets da. Mehrere Parlamentarier verweisen darauf, dass vielleicht das Leistungsschutzrecht den grossen Medienhäusern etwas bringen werde. Sowohl Justizministerin Karin Keller-Sutter als auch Medienministerin Simonetta Sommaruga befürworten ein solches Gesetz. Es wäre die Basis dafür, dass die Medienunternehmen bei Google und Facebook Geld einziehen können für die Übernahme ihrer Inhalte. In der EU steht der Leistungsschutz hoch auf der Agenda.

Geld bei Google zu holen, ist eine Herausforderung

Aus dem Nationalrat ist allerdings zu hören: Ein Gesetz zum Leistungsschutz, das werde kein Spaziergang. Offenbar haben die Big-Techkonzerne ihre Lobbyarbeit gegen eine solche Regelung intensiviert. Google argumentiere dabei als Unternehmen, das in der Schweiz viele Menschen beschäftige. Ein Parlamentarier sagt:

«Die Medienhäuser werden viel Überzeugungsarbeit leisten müssen, wenn sie das Gesetz durchbringen wollen.»

Medienpolitisch dürfte aber vorher die SRG in den Mittelpunkt rücken. Die SVP steht vor der Lancierung einer Volksinitiative. Die Lage ist anders als beim Medienpaket: Die Volkspartei will nicht verhindern, dass der öffentliche Rundfunk mehr Geld bekommt. Seine Mittel sollen vielmehr gekürzt werden.

