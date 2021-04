Abstimmung Verkehrte Welt: Warum die Grüne Maya Graf die Trinkwasserinitiative ablehnt und der Freisinnige Christian Wasserfallen sich dafür ausspricht Auf den ersten Blick scheinen die Fronten klar: Links-Grün unterstützt die Trinkwasserinitiative, die Bürgerlichen lehnen diese ab. Doch so einfach ist es nicht. Maja Briner 08.04.2021, 12.15 Uhr

Ein Landwirt spritzt auf seinem Feld Pflanzenschutzmittel, um das junge Getreide zu schützen. Bild: Patrick Pleul/DPA-Zentralbild

Christian Wasserfallen hat das Heu selten auf der gleichen Bühne wie die Grünen. Der Berner FDP-Nationalrat kritisierte den neuen Öko-Kurs seiner Partei, stimmte gegen die Flugticketabgabe, lehnt das CO 2 -Gesetz ab. Doch bei der Trinkwasserinitiative steht er für einmal auf der Seite der Grünen: Zusammen mit seinem Parteikollegen Matthias Jauslin und GLP-Politikern engagiert sich der ehemalige FDP-Vizepräsident im «Liberalen Komitee für die Trinkwasserinitiative».

«Es geht nicht um Grün oder nicht Grün», sagt Wasserfallen. «Und es ist auch kein Angriff auf die Bauern.» Vielmehr gehe es darum, wie die staatlichen Direktzahlungen – also Steuergelder – eingesetzt werden, damit trinkwasserschonend produziert werde. Dazu könnten auch die Konsumenten viel beitragen. Wasserfallen zieht den Vergleich zum Beschaffungsrecht, wo der ökologisch und sozial nachhaltige Einsatz von öffentlichen Geldern verlangt werde. Er führt aus:

«Es kann nicht sein, dass wir bei der Landwirtschaft einfach ein Auge zudrücken. Wir müssen dem Trinkwasser Sorge tragen.»

«Kein Angriff auf die Bauern»: Christian Wasserfallen (FDP/BE) wirbt für die Trinkwasserinitiative. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Die freisinnigen Freunde der Initiative

Sukkurs für seine Haltung zur Initiative sieht Wasserfallen in einer FDP-Mitgliederumfrage zur Enkelstrategie: Fast die Hälfte sprach sich dafür aus, biodiversitätsschädigende Subventionen zu streichen. Auch bei der Parolenfassung hatte sich gezeigt, dass ein nicht unwesentlicher Teil der FDP für die Trinkwasserinitiative ist.

Matthias Jauslin (FDP/AG). Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Neben Wasserfallen äusserte sich bisher aber nur ein nationaler FDP-Parlamentarier für die Initiative: der Aargauer Matthias Jauslin. Einzelne weitere sind ebenfalls dafür, wollen sich aber nicht im Abstimmungskampf engagieren.

Im Nationalrat hatte Wasserfallen noch gegen die Initiative gestimmt – allerdings nicht mit voller Überzeugung, wie er sagt. Damals habe er gehofft, es gehe bei der Agrarpolitik vorwärts. «Doch geschehen ist nichts», sagt er heute. Eine Art indirekten Gegenvorschlag zur Trinkwasserinitiative hat das Parlament zwar verabschiedet, doch es haben diesen «zu stark verwässert», kritisiert Wasserfallen. Und die Agrarreform 22+, mit welcher der Bundesrat die Landwirtschaft ökologischer machen wollte, legte das Parlament ganz auf Eis. Die Agrarpolitik sei blockiert, sagt Wasserfallen.

Die Initiative sei nicht extrem, wie von den Gegnern behauptet, findet er. Bei der Umsetzung bestehe Spielraum. Zudem könne der technologische Fortschritt wie etwa «Precision Farming» oder die Genschere Crispr/Cas9 helfen, Pestizide zu reduzieren oder ganz darauf zu verzichten. Er sagt:

«Wir müssen jetzt einen Schritt vorwärts machen.»

Auch das Argument, dass die Initiative zu mehr Importen führen würde, lässt Wasserfallen nicht gelten. «Derzeit sind die Lebensmittelverluste bei den Konsumenten, in der Industrie und in der Landwirtschaft enorm. Wenn wir diese stark reduzieren würden, bräuchte es nicht mehr Importe, davon bin ich felsenfest überzeugt.» Dazu bräuchte es auch ein Umdenken und mehr Bewusstsein bei den Konsumenten. Sprich: Saisonale und regionale Produkte sowie krumme Rüebli oder übergrosse Kartoffeln müssten vermehrt den Weg auf den Teller finden.

Das will die Initiative Die Initiative setzt bei den Subventionen an, um das Trinkwasser und die Umwelt zu schützen: Direktzahlungen sollen nur noch jene Landwirte erhalten, die ohne Pestizide produzieren und keine Antibiotika prophylaktisch einsetzen. Zudem sollen sie nur so viele Tiere halten, wie mit auf dem Beitrieb produziertem Futter ernährt werden kann.

Die grünen Gegnerinnen

Während Wasserfallen und Jauslin ihre von der Partei abweichende Position öffentlich an einer Medienkonferenz vertreten, halten sich die Kritiker auf der linken Seite im Abstimmungskampf zurück. Doch es gibt sie, selbst unter den Grünen. Eine, die die Trinkwasserinitiative ablehnt, ist Maya Graf, Grüne Ständerätin und Biobäuerin.

«Initiative hat mehrere Mängel»: Ständerätin Maya Graf (Grüne/BL). Peter Klaunzer / KEYSTONE

«Das Ziel der Initiative, nämlich den Schutz des Trinkwassers, teile ich voll und ganz», betont sie. Seit 15 Jahren setze sie sich für die Reduktion von synthetischen Pestiziden und für eine ökologische Landwirtschaft ein. «Doch die vorgeschlagenen Massnahmen der Trinkwasserinitiative sind nicht zu Ende gedacht.»

Christine Badertscher (Grüne/BE).

Sandra Ardizzone / AGR

Graf ist als langjährige Parlamentarierin und Biobäuerin eine gewichtige Stimme der Grünen. Diese haben mit klarer Mehrheit die Ja-Parole zur Initiative gefasst. Allein ist Graf mit ihrer Haltung aber nicht. So lehnt etwa auch die Berner Nationalrätin Christine Badertscher die Initiative ab. Die Agronomin und Bauerntochter, die früher beim Bauernverband arbeitete, bezeichnet sich als «überzeugte Fürsprecherin der Biolandwirtschaft»; die Initiative ist aus ihrer Sicht aber der falsche Weg. Gleich sieht es der Vorstand von Biosuisse, der seinen Delegierten die Nein-Parole beantragt.

Einseitiger Fokus auf Produktion

Doch weshalb diese Ablehnung von grüner Seite? Graf sagt, sie verstehe den Frust über den Stillstand in der Agrarpolitik, doch die Initiative habe mehrere Mängel: Es fehlten Regeln für den Import, zudem ziele sie einseitig auf die Produktion und beziehe den Konsum nicht ein. Sie kritisiert:

«Umweltprobleme werden so ins Ausland verlagert.»

Ein weiteres Problem sei, dass Obst-, Gemüse- und Mastbetrieben, die intensiv produzieren und nur wenig Direktzahlungen erhalten, wegen der Initiative ganz auf die Subventionen verzichten könnten – und stattdessen die Produktion weiter intensivieren. Die Folge: eine unökologischere Produktion als heute. «Diese Gefahr ist real und würde Fortschritte zunichtemachen», sagt sie.

Kritisch sieht Graf auch die Vorgabe der Initiative, dass nur noch jene Landwirtinnen und Landwirte Direktzahlungen erhalten sollen, die ihre Tiere mit auf dem Betrieb produzierten Futter ernähren können. Die Initianten betonen zwar, Futter könnte in regionalem Rahmen weiter zugekauft werden. Graf hält die Vorgabe aber für zu eng gefasst. «Wie in Zukunft zum Beispiel Bioeier nur mit hofeigenem Futter produziert werden können, ist völlig offen», sagt die Ständerätin. Gleichzeitig gehe die Initiative das Problem der Überdüngung nicht konsequent an, da sie synthetische Dünger nicht erfasst.

Zu wenig hofeigenes Futter: Wie mit der Initiative Bioeier produziert werden könnten, sei offen, sagt Maya Graf. Sandra Ardizzone / BRU

Voll auf Parteilinie ist Graf hingegen bei der Anti-Pestizid-Initiative, die ebenfalls im Juni zur Abstimmung kommt: Diese sei konsequent – und würde «den dringend notwendigen Innovationsschub» Richtung ökologische Land- und Lebensmittelwirtschaft ermöglichen, sagt die Baselbieterin, «damit erreichen wir auch die Umwelt- und Klimaziele».

Aufruf zur Zusammenarbeit

Im Abstimmungskampf um die Trinkwasserinitiative will Graf keinem Komitee betreten. «Schon jetzt macht mir die Gehässigkeit und Unerbittlichkeit auf beiden Seiten grosse Sorgen», sagt sie. Die Pestizid- und Trinkwasserproblematik könne man nur gemeinsam lösen.

«Das gegenseitige Ausspielen bringt nur Verlierer.»

Graf sieht sich gern als Brückenbauerin zwischen den Umweltverbänden und dem Bauernverband. Angesichts des heftigen Abstimmungskampfs dürfte es aktuell jedoch schwierig sein, hier auch nur einen halbwegs stabilen Steg zu bauen.