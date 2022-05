Information zur Organspende: Bundesrat steht in der Pflicht

Abstimmung Umfassende Infos zur Organspende: Der Bundesrat steht in der Pflicht Neu muss jede Person deklarieren, falls sie nach ihrem Ableben keine Organe spenden will. Die Gegner sehen den Bundesrat in der Pflicht, die Bevölkerung breit und umfassend zu informieren. Anna Wanner 15.05.2022, 21.43 Uhr

Karikatur: Silvan Wegmann

Sie bekämpften die Änderung der Organspenderegel und sind nun enttäuscht, dass eine Mehrheit der Bevölkerung sie doch annahm. 60,2 Prozent befürworten die neue Widerspruchslösung, wonach sich eine Person zu Lebzeiten erklären muss, falls sie die Organe nach dem Tod nicht spenden will.

Für die Gegner ist die Änderung «fundamental», wie die Urner Mitte-Ständerätin Heidi Z’graggen sagt. «Angehörige müssen sich neu rechtfertigen, wenn sie nicht wollen, dass die Organe eines Verstorbenen entnommen werden.» Der Winterthurer Arzt Alex Frei pflichtet ihr bei. Er sagt, die körperliche Integrität des Einzelnen könne nicht geschützt werden, Grundrechte würden verletzt.

Stimmbeteiligung von nur 40,3 Prozent

Trotzdem können die Gegner dem Abstimmungskampf etwas Positives abgewinnen. Sie haben das Referendum zustande gebracht – und so die neue Regel zur Organspende öffentlich reflektieren können. SVP-Nationalrätin Verena Herzog (TG) sagt: «Wenn viele Familien über das Thema diskutieren und ihre Haltung zum Thema austauschen konnten, ist ein wichtiges Ziel erreicht.» Doch blieben für sie rechtsstaatliche und ethische Bedenken des Zwangs, widersprechen zu müssen. Z’graggen sagt dazu: «Bei den Leuten ist es zu wenig angekommen, was die Änderung bedeutet.» Zudem sieht sie den Bundesrat in der Pflicht: «Bei einer derart tiefen Stimmbeteiligung kann man nicht davon ausgehen, dass die Bevölkerung nun über die neue Regelung Bescheid weiss.» Nur 40,3 Prozent äusserten sich zu dieser Vorlage.

Zwar haben auch die Befürworter der neuen Widerspruchslösung wiederholt, dass eine breite Information der Bevölkerung elementar sei. SP-Nationalrätin Flavia Wasserfallen bestätigte das am Sonntag.

Zweifel am Informationskonzept des Bundes

Nun warten alle gespannt darauf, was der Bundesrat vorschlagen wird. Gesundheitsminister Alain Berset hielt sich am Sonntag bedeckt, sagte nichts Konkretes über die Kanäle, die er verwenden will. Nur, dass sein Bundesamt für Gesundheit mit Kampagnen viel Erfahrung habe – und erinnerte an Corona. Berset versprach: «Die Information wird klar, komplett, regelmässig und auch für fremdsprachige Bürger erhältlich sein.» Und er verwies auf den Aktionsplan des Bundesrats, der vorsieht, dass medizinisches Personal spezifisch auf Organspende und den Umgang mit Angehörigen vorbereitet werden soll.

Arzt Alex Frei sagt dazu, es sei «unlauter» zu behaupten, die Regierung könne die ganze Bevölkerung erreichen. Auch Verena Herzog pflichtet bei: «Gerade Fremdsprachige oder Personen mit tiefem Bildungsniveau sind erfahrungsgemäss schwierig zu informieren.» Der SVP-Nationalrätin reicht zudem eine einfache Information nicht aus. «Ärztinnen und Ärzte müssen weitergebildet werden.» Sie müssten ihre Patienten vollständig über die Risiken einer Organspende aufklären. Das bedeute auch, dass die Ärzte dafür abgegolten werden müssen.

Weiter warten die Gegner der neuen Lösung gespannt, wie der Bundesrat die Verordnung genau ausgestalten will: Wie definiert der Bundesrat «Angehörige»? Und was passiert, wenn sie sich nicht einig sind?

Alain Berset erinnerte derweil daran, das Ziel der Gesetzesänderung nicht aus den Augen zu verlieren: «Wir wollen mehr Menschen für die Organspende gewinnen, um andere zu retten.»

