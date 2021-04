Abstimmung Terrorprävention: Die Schweiz ist hart – aber Grossbritannien und Frankreich sind härter Wo steht die Schweiz mit ihrem Gesetz zur Terrorprävention (PMT) im internationalen Kontext? Ein Rechtsgutachten vergleicht die Massnahmen der Schweiz mit jenen in sieben europäischen Ländern. Othmar von Matt 28.04.2021, 05.00 Uhr

Nach einer terroristischen Messerattacke: Französische Polizisten sichern eine Strasse in der Nähe der Polizei-Station von Rambouillet. EPA (Rambouillet, 23. April 2021)

Das überrascht. Nur gerade drei von sieben untersuchten europäischen Ländern haben eigene Gesetze zur Terrorismusprävention: Frankreich, Grossbritannien und Holland. Das zeigt der Rechtsvergleich, den das Institut für Rechtsvergleichung im Auftrag des Justizdepartements (EJPD) machte.

Es hat die rechtliche Situation der Terrorprävention in allen Nachbarländern und in ausgesuchten Ländern wie Grossbritannien, Holland und Belgien mit der Schweiz verglichen. Diese stimmt am 13. Juni ab über das Gesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT).

Doch der Trend geht eindeutig hin zu Gesetzen zur Terrorismusprävention. Nach der Schweiz will auch Österreich ein Anti-Terror-Paket verabschieden. Das hat mit dem Terroranschlag Ende 2020 in Wien zu tun, als vier Personen getötet und 23 weitere teilweise schwer verletzt wurden.

«Wir befinden uns mit dem Gesetz in guter Gesellschaft»

So erlassen in Deutschland immer mehr Bundesländer entsprechende Regelungen. Italien verfügt schon lange über ein Gesetz zur Bekämpfung der Mafia, das auf terroristische Sachverhalte angewendet wird. Nur Belgien kennt kaum Rechtsgrundlagen, obwohl 2016 in Brüssel schwere Selbstmordattentate verübt wurden.

«Wir befinden uns mit dem Gesetz in guter Gesellschaft, wie der Rechtsvergleich zeigt», sagt René Bühler, stellvertretender Direktor des Bundesamts für Polizei (Fedpol). Als Chef Kriminalprävention ist er zuständig dafür. Die Massnahmen der Länder seien «recht ähnlich», obwohl es je nach Situation und Rechtstradition Unterschiede gebe. «Ein Ausreiseverbot kennt jedes der verglichenen Länder.»

Bundesrätin Karin Keller-Sutter (rechts) mit Nicoletta della Valle, Direktorin Bundesamt für Polizei, an der Medienkonferenz zum Bundesgesetz über polizeiliche Massnahmen zur Bekämpfung von Terrorismus (PMT). Keystone (Bern, 13. April 2021)

Grossbritannien und Frankreich kennen beim Hausarrest keine Altersgrenze

Grossbritannien, Frankreich und Holland kennen, mit Ausnahme der Gesprächsteilnahmepflicht, alle wichtigen Massnahmen der Schweiz ebenfalls (siehe Kasten). Vor allem Grossbritannien und Frankreich gehen bei Sanktionen und Dauer der Massnahmen deutlich weiter als die Schweiz. Zudem kennen sie beim Hausarrest keine Altersgrenze (Schweiz: 15 Jahre).

Der Massnahmenkatalog sei «ein Schweizer Produkt», sagt Bühler. Mit Meldepflicht, Kontaktverbot und Rayonverbot wurden Massnahmen ins Gesetz aufgenommen, die man vom Hooligan-Konkordat her kennt.

So sieht der internationale Vergleich aus bei den wichtigsten Massnahmen:

(Nicht verglichen wurde die Terrorismus-Definition.)

1. Meldepflicht mit Pflicht zur Gesprächsteilnahme

Meldepflicht und Pflicht zur Gesprächsteilnahme sind separate Massnahmen, die in der Schweiz gleichzeitig angeordnet werden können. Eine Person wird verpflichtet, sich regelmässig zu melden und/oder an Gesprächen teilzunehmen. Diese Verknüpfung existiere in keinem der anderen Länder, heisst es im Bericht. Eine Meldepflicht, die für die Terrorismusprävention geschaffen wurde, kennen aber Grossbritannien, Frankreich und Holland. Auch Deutschland hat eine Meldeauflage. Sie greift aber nur bei Ausländern, die wegen der inneren Sicherheit abgeschoben werden. Die Meldepflicht sei «die mildeste Massnahme», sagt René Bühler.

2. Das Kontaktverbot

Diese Massnahme kann einer Person den Kontakt zu anderen Personen verbieten, die sich in einem terroristischen Umfeld bewegen oder Terrorpropaganda verbreiten. Die Niederlande, Grossbritannien, Frankreich und teilweise Deutschland kennen diese Möglichkeit bei der Terrorismusprävention.

3. Das Rayonverbot

Diese Massnahme verbietet es einer Person, bestimmte Orte aufzusuchen oder zu verlassen. Sämtliche untersuchten Länder kennen das Rayonverbot. Nur Frankreich, Holland, Grossbritannien und Deutschland haben es aber bei der Terrorismusprävention geregelt. In Italien dient es zur Prävention von schweren Straftaten.

4. Das Ausreiseverbot

Alle untersuchten Länder haben eine Regelung, die es erlaubt, Ausweise zu sperren oder einzuziehen. Sie können damit Personen abhalten, das Land zu verlassen. Mit Ausnahme von Belgien sind Ausreiseverbote auch explizit zu terroristischen Zwecken geregelt.

5. Der Hausarrest

Wird Hausarrest angeordnet, darf sich eine Person nur noch in einer bestimmten Liegenschaft aufhalten. Die Massnahme kommt zur Anwendung, wenn konkrete Anhaltspunkte bestehen, dass eine Person eine Gefahr für Leib und Leben Dritter ist. «Das ist die einschneidendste Massnahme», sagt René Bühler, stellvertretender Fedpol-Direktor. «Die Hürde ist hoch: Ein terroristischer Gefährder muss gegen andere PMT-Massnahmen verstossen haben, es muss eine Gefahr für Leib und Leben bestehen und ein Gericht muss die Massnahme genehmigen.» Sie sei «sozusagen Ultima Ratio». Nur drei Länder kennen keinen Hausarrest: Belgien, Deutschland und Holland.

Ein Angeklagter wird in den Gerichtssaal in der Justizvollzugsanstalt Stammheim in Stuttgart geführt. Elf mutmassliche Mitglieder der rechtsextremen Terrorzelle «Gruppe S» stehen vor Gericht. Sie sollen Unruhen angezettelt haben.

EPA (Stuttgart, 13. April 2021)

6. Die Dauer

In der Schweiz ist die Dauer der Massnahmen auf sechs Monate begrenzt. Sie kann einmalig um maximal sechs Monate verlängert werden. Eine Ausnahme ist der Hausarrest: Er ist auf drei Monate begrenzt, kann aber je zweimal um drei Monate verlängert werden. Holland hat eine ähnliche Regelung wie die Schweiz (sechs Monate und sechs Monate Verlängerung). In Grossbritannien liegt die Höchstgrenze beim Hausarrest (und den meisten anderen Massnahmen) bei einem Jahr. Sie kann um ein Jahr verlängert werden. In Frankreich hingegen darf etwa der Hausarrest nur maximal einen Monat verhängt und zweimal um einen Monat verlängert werden.

7. Die Sanktionen

Wer gegen Kontaktverbot, Rayonverbot, Ausreiseverbot und Hausarrest verstösst, kann in der Schweiz mit Freiheitsstrafen bis zu drei Jahren oder Geldstrafe gebüsst werden. Bei der Meldepflicht bleibt es bei einer Busse. Drakonisch sind die Sanktionen in Grossbritannien. Wer dort gegen die Meldepflicht verstösst, muss mit bis zu fünf Jahren Gefängnis rechnen und/oder einer Busse. Und wer das Ausreiseverbot missachtet, muss mit einer Freiheitsstrafe bis zu zehn Jahren rechnen. Auch Frankreich kennt hohe Sanktionen: Wer gegen Meldepflicht, Kontaktverbot, Rayonverbot, Ausreiseverbot oder Hausarrest verstösst, kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren und/oder einer Geldstrafe von 45000 Euro belegt werden.

8. Das Mindestalter

In der Schweiz gilt zwölf Jahre als Mindestalter für die Massnahmen – mit einer Ausnahme. Hausarrest ist erst ab 15 Jahren möglich. Verschiedene Länder wie Belgien, Deutschland, Frankreich, Österreich und Grossbritannien haben keine gesetzlichen Altersbeschränkungen bei der Meldepflicht. In Frankreich und Grossbritannien gibt es nicht einmal eine Altersbeschränkung für den präventiven Hausarrest. In Frankreich muss immerhin die Staatsanwaltschaft vor Ort informiert werden, wenn die Massnahme gegen Minderjährige verhängt wird.

9. Weitere Massnahmen

Der französische Präsident Emmanuel Macron (dritter von rechts) und seine Frau Brigitte Macron während eines Besuchs in der Druckerei der Gruppe Michel Catalano, in der die Brüder Kouachi getötet wurden - die Attentäter von Charlie Hebdo. EPA (Dammartin-en-Goele, 11. März 2021)

Weitere Massnahmen existieren vor allem in Frankreich und in verschiedenen Bundesländern Deutschlands. Sie betreffen etwa die Überwachung der Telekommunikation, die Bewegungsüberwachung, die automatische Datenverarbeitung, die automatisierte Kennzeichenfahndung sowie den Einsatz technischer Mittel bei öffentlichen Veranstaltungen im öffentlichen Raum.

In Holland wurden die Anforderungen für DNA-Analysen gesenkt. Gleichzeitig existiert dort eine Pflicht, terroristische Akte zu denunzieren, wenn man von solchen Kenntnis hat. In Grossbritannien verhindert eine neue Massnahme, dass verurteilte Terroristen nach einer gewissen Zeit automatisch auf Bewährung aus der Haft entlassen werden. Zudem sollen neue Massnahmen eingeführt werden: ein Test mit dem Lügendetektor, ein Drogentest und eine Auskunftspflicht zu Details über die eigene Unterkunft.

Und das deutsche Bundesland Schleswig-Holstein diskutiert sogar darüber, den sogenannten finalen Rettungsschuss auch gegenüber Kindern unter 14 Jahren einzusetzen. Das aber ruft viel Kritik hervor.