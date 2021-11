Abstimmung Spaltpilz oder Schlüssel zur Freiheit? Die wichtigsten Fragen zu Zertifikat und Covid-Gesetz Am 28. November kommt das Covid-19-Gesetz an die Urne. Am meisten zu reden im Abstimmungskampf gibt das Covid-Zertifikat, aber das Gesetz umfasst deutlich mehr. Die wichtigsten Punkte im Überblick. Christoph Bernet 03.11.2021, 11.55 Uhr

Feierabendbier nur mit Zertifikat : Ein Restaurantbesucher in Rances VD. Laurent Gillieron / KEYSTONE

Am 19. März hat das Parlament Änderungen des Covid-19-Gesetzes beschlossen. Gestützt auf die Verfassung erklärte es diese für dringlich. Das Gesetz ist deshalb bereits in Kraft getreten und gilt zunächst für ein Jahr befristet bis zum 18. März 2022. Dagegen wurde von drei Komitees erfolgreich das Referendum ergriffen. Deshalb wird am 28. November über das Covid-19-Gesetz abgestimmt.

Die vom Parlament beschlossenen Änderungen betreffen mehrere Bereiche. Einerseits sind darin zahlreiche finanzielle Unterstützungsmassnahmen für von der Pandemie wirtschaftlich besonders betroffene Personen, Unternehmen und Branchen geregelt. Dazu gehören die Ausweitung der Härtefallhilfen für Unternehmen, des Erwerbsersatzes für Selbstständigerwerbende, der Kurzarbeitsentschädigung und der Taggelder für Arbeitslose auf zusätzliche Anspruchsberechtigte. Ebenso geregelt sind Entschädigungs- und Hilfsgelder sowie Kredite für Profisportvereine, private TV- und Radiostationen, Publikumsveranstaltungen, Kindertagesstätten und freischaffende Kunst- und Kulturschaffende.

Neben wirtschaftlichen Hilfsmassnahmen ermöglicht das Gesetz die Ausnahme von Geimpften von der Quarantänepflicht und erlaubt dem Bundesrat die Beschaffung und Herstellung von Covid-Medikamenten. Es vereinfacht den Beglaubigungsprozess von Unterschriften für Volksinitiativen und verpflichtet den Bundesrat zum verstärkten Einbezug der Kantonsregierungen und Sozialpartner in den Entscheidungsprozess. Und schliesslich verlangt das Gesetz die Sicherstellung eines landesweit funktionierenden Contact-Tracing-Systems und schafft die Grundlagen für den Einsatz des Covid-Zertifikats. Der letzte Punkt gibt am meisten zu reden im Abstimmungskampf.

Zertifkatskontrolle vor einem Konzert der Band Pegasus im Zürcher Hallenstadion. Ennio Leanza / KEYSTONE

Das Parlament hat auf eigenen Antrieb hin die Anforderungen an ein Covid-Zertifikat festgelegt. Ein solches muss freiwillig, persönlich, fälschungssicher und datenschutzrechtskonform ausgestaltet sein. Im Covid-Gesetz sind also die Grundlagen für eine Ausstellung des Covid-Zertifikats geregelt. Die gesetzliche Legitimation für dessen Anwendung hingegen findet sich wie für die anderen Massnahmen zur Bekämpfung der Pandemie, wie etwa die Maskenpflicht, im Epidemiengesetz. Darauf berief sich der Bundesrat in der Verordnung, mit welcher er per 13. September die Zertifikatspflicht auf Restaurants, Bars, Fitnesscenter und andere Einrichtungen ausgedehnt hat.

Bei einer Annahme wären die bislang bis zum nächsten Frühjahr befristet geltenden Artikel neu unbefristet rechtskräftig. Bei einem Nein bleiben sie nur noch bis zum 18. März 2022 in Kraft. Danach fehlte es an einer gesetzlichen Grundlage für das Zertifikat, die erwähnten wirtschaftlichen Hilfsmassnahmen oder die Befreiung von Geimpften von der Quarantänepflicht. Ob und wie schnell das Parlament unbestrittene Aspekte des Gesetzes – etwa ein Zertifikat für Auslandreisen – neu regeln würde, ist unklar. Von einer Ablehnung nicht betroffen wären die im Juni 2021 vom Volk angenommenen Artikel des Covid-19-Gesetzes.

Das Schweizer Covid-Zertifikat wird aktuell von den EU-Mitgliedstaaten als gleichwertig anerkannt. Für einen Grenzübertritt ist ein Zertifikat nicht zwingend. Dies ist auch möglich mit anderen Formen eines Impf-, Genesungs- oder Testnachweises. Doch in zahlreichen EU-Staaten braucht es ein Zertifikat für den Zutritt zu Restaurants, Museen oder Zügen. Fehlt der Schweiz ab dem März die Grundlage, ihren Bürgerinnen und Bürgern ein EU-konformes Zertifikat auszustellen, dürfte das Reisen in EU-Länder auf jeden Fall mühsamer und kostspieliger werden.

Corona wird den internationalen Reiseverkehr noch länger prägen: Reisende an Ostern 2021 am Flughafen Zürich. Alexandra Wey / KEYSTONE

Für das Gesetz sind der Bundesrat, eine Mehrheit des Parlaments sowie alle Parteien mit Ausnahme der SVP. Dagegen sind nebst der SVP die beim Referendum führenden Gruppierungen Freunde der Verfassung, Bündnis Urkantone, Mass-Voll sowie das Netzwerk Impfentscheid. Auch das Komitee «Geimpfte gegen das Covid-Zertifikat» aus linken und netzaktivistischen Kreisen wirbt für ein Nein.

Für die Befürworter stellt das Gesetz sicher, dass Betroffene, die durch die Pandemie unverschuldet wirtschaftlich in Not geraten sind, Hilfe erhalten. Es schaffe eine demokratische Grundlage für die Pandemiebekämpfung und setze dem Bundesrat klare Leitplanken. Das Covid-Zertifikat bezeichnen sie als «Schlüssel zur Freiheit». Es ermögliche den Zugang zu Gastronomie, Kultur- und Sporteinrichtungen und helfe dabei, Betriebsschliessungen und Lockdowns zu verhindern, von denen alle betroffen seien.

Für die Gegner ist das Covid-19-Zertifikat ein Instrument zur Spaltung der Bevölkerung. Mit der Zugangsbeschränkung für Restaurants oder Fitnessstudios auf Personen mit einem gültigen Zertifikat würden Ungeimpfte von einer Teilnahme am gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen und diskriminiert. Die erweiterte Zertifikatspflicht komme einem Impfzwang gleich. Der Aufbau einer landesweiten Contact-Tracing-Datenbank führe zu eine elektronische Massen-Überwachung der Bürger.