Abstimmung Mediengesetz Leserinnen und Leser fragen, Bundesrätin antwortet: Treffen Sie Simonetta Sommaruga – so sind Sie dabei! Was wollten Sie unsere Medienministerin schon immer fragen? Fünf Leserinnen und Leser unserer Zeitung haben nächste Woche die Gelegenheit, mit Simonetta Sommaruga zu diskutieren. Es geht ums Mediengesetz, über das am 13. Februar abgestimmt wird. Nutzen Sie die Gelegenheit! Patrik Müller 03.01.2022, 11.38 Uhr

Bundesrätin Simonetta Sommaruga - hier am SwissMediaForum 2021 - stellt sich den Fragen von Bürgerinnen und Bürgern. Severin Bigler / SMF

Im Vorfeld zur Abstimmung über das Mediengesetz vom 13. Februar 2022 können fünf Personen Bundesrätin Simonetta Sommaruga Fragen zum Mediengesetz stellen – während des Bürgergesprächs vom Dienstag, 11. Januar. Es findet von 12.30 bis 14.30 Uhr in Bern statt, gemäss aktuellsten Coronaregeln.

Das Parlament hat am 18. Juni 2021 beschlossen, die Medien mit einem Massnahmenpaket zu unterstützen. Dagegen wurde das Referendum ergriffen. Deshalb kommt es zur Abstimmung.

Die Gegner befürchten, die Medien würden abhängig vom Staat und deshalb nicht mehr kritisch genug berichten. Die Befürworter argumentieren, ohne staatliche Unterstützung würden vor allem kleinere Medien in Randregionen verschwinden und die Medienvielfalt leiden.

Wie können Sie am Bürgergespräch dabei sein? Es ist ganz einfach

Interessiert? Schicken Sie ein E-Mail an giuseppina.catanese@chmedia.ch. Geben Sie Ihre Adresse, Telefonnummer, Beruf und Alter an – sowie eine kurze Begründung, weshalb Sie dabeisein möchten. Sie werden in Bälde benachrichtigt, ob Sie ausgewählt wurden.

Die Redaktion wählt die fünf Personen möglichst repräsentativ aus nach Alter, Geschlecht, Ausbildung und Wohnort. Das Bürgergespräch wird in den Zeitungen von CH Media sowie auf unseren Newsportalen publiziert.