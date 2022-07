SP und AHV: Mattea Meyer lehnt ein höheres Frauenrentenalter ab

Abstimmung «Es geht einzig um die Generation unserer Mütter»: Weshalb die SP-Co-Chefin heute höheres Rentenalter für Frauen ablehnt Am 25. September entscheidet das Stimmvolk über die Zukunft der AHV. SP-Nationalrätin Mattea Meyer kämpft gegen die Vorlage. Sie erklärt, weshalb – und wie sie die AHV finanziell stabilisieren würde. Anna Wanner und Doris Kleck 1 Kommentar 07.07.2022, 17.00 Uhr

Es gehe nicht um die Gleichstellung ihrer Generation, sagt SP-Co-Präsidentin Mattea Meyer. Keystone

Frau Meyer, wie haben Sie fürs Alter vorgesorgt?

Als Parlamentarierin habe ich ein gutes Einkommen und kann vorsorgen. Aber um mich geht es bei der AHV-Vorlage nicht.

Wie gross ist ihr Vertrauen in unser Vorsorgesystem?

Ich bin überzeugt, dass wir auch in Zukunft eine sichere AHV haben werden: Es ist die effizienteste und solidarischste Vorsorge. Bei der zweiten Säule hingegen sinken die Renten seit zehn Jahren. Darum braucht es eine Stärkung der AHV. Neun von zehn Erwerbstätige profitieren, weil sie mehr AHV-Rente erhalten, als sie einzahlen. Die AHV muss endlich existenzsichernd werden, wie es die Bundesverfassung verlangt.

Sie betonen, wie wichtig eine stabile AHV für das Vorsorgesystem ist. Die SP stemmt sich nun gegen eine Mini-Reform – mit der Gefahr, das wichtigste Sozialwerk des Landes an die Wand zu fahren. Weshalb?

Vorweg: Vor vier Jahren hat sich die SP für die Rentenreform 2020 eingesetzt. Weil die AHV damit gestärkt worden wäre. Leider fiel die Vorlage an der Urne durch.

Damals sagte die SP Ja zu einer Erhöhung des Frauenrentenalters auf 65 Jahre.

Ja, weil zum ersten Mal seit Jahrzehnten eine Erhöhung der AHV-Renten vorgesehen war, nämlich um 70 Franken pro Monat. Die aktuelle Reform ist keine Mini-Reform: Alle müssen mehr bezahlen und gleichzeitig werden die Leistungen verschlechtert.

AHV 21 Abstimmung am 25. September Linke Parteien und Gewerkschaften haben das Referendum gegen die Vorlage AHV 21 ergriffen. Die Reform soll die AHV für die nächsten zehn Jahre stabilisieren. Hauptelemente sind die Erhöhung der Mehrwertsteuer um 0,4 Prozent sowie die schrittweise Angleichung des Rentenalters der Frauen auf 65 Jahre. Für neun Jahrgänge gibt es eine finanzielle Abfederung – abhängig vom Zeitpunkt der Pensionierung und des Einkommens. Der maximale Rentenzuschlag beträgt 160 Franken pro Monat für Frauen mit einem Einkommen bis zu 57’360 Franken. Vorteile gibt es für die Übergangsgeneration auch bei der Frühpensionierung. (chm)

Für Frauen mit tiefen Einkommen ist mit dieser Vorlage eine Pensionierung mit 64 möglich – ohne Rentenverluste. Dazu gibt es Rentenzuschläge für neun Jahrgänge in der Übergangsgeneration.

Das stimmt einfach nicht. Die Hälfte der Frauen der Übergangsgeneration muss eine Verschlechterung hinnehmen im Vergleich zu heute. Wer trägt die Hauptlast dieser Reform? Es sind jene Frauen, die ihre Kinder nicht in die Kitas bringen konnten, schlecht bezahlte Jobs haben und immer noch einen Grossteil der unbezahlten Arbeit leisten.

Und was ist mit Rentenzuschlägen?

Die Kompensation ist mickrig! Es ist eine Augenwischerei zu behaupten, dass für diese Frauen gesorgt werde. Gerade mal 40’000 Frauen bekommen 160 Franken pro Monat zusätzlich.

Das sind diejenigen Frauen mit den tiefsten Einkommen, die es am nötigsten haben. Sie empfehlen also auch ihnen, die Reform abzulehnen?

Es gibt Frauen, die besser fahren. Aber einen Zuschlag im Vergleich zu heute erhalten nur diejenigen, die weniger als 57’360 Franken angerechnetes Jahreseinkommen haben. Frauen mit Kindern, die in einem tiefen Pensum arbeiten, kommen sehr rasch über diese Schwelle wegen der Erziehungsgutschriften.

Bis zu einem Einkommen von 71’700 Franken bekommt eine Frau 100 Franken mehr pro Monat – und das bis an ihr Lebensende. 1200 Franken pro Jahr. Das ist doch kein Abbau!

Wenn sie heute mit 65 in Rente geht, erhält sie heute schon mehr als diese 100 Franken pro Monat. Denn die AHV belohnt weiterarbeiten bereits. Mit dieser Vorlage spart die AHV bis 2030 sieben Milliarden Franken. Die Frauen zahlen den Preis dafür, dauerhaft sind es 26’000 Franken.

Mit den Kompensationen werden zielgerichtet Frauen mit tiefen Löhnen unterstützt – aber nicht die 60-jährige Rechtsprofessorin vom Zürichberg.

Es ist ja nicht jede zweite Frau eine Rechtsprofessorin! Die Hälfte der Frauen der neun Übergangsjahrgänge verlieren mit der Vorlage. Und dazu gehört auch die Pflegefachfrau, die geschiedene Lehrerin oder die Kassierin.

Frauen profitieren unter dem Strich stärker von der AHV als die Männer: Sie zahlen weniger ein, beziehen aber mehr. Weshalb sollen Frauen nicht gleich lange arbeiten wie Männer?

Frauen zahlen nicht weniger in die AHV ein, weil sie auf der faulen Haut liegen würden. Sondern weil sie mehr unbezahlte Arbeit erledigen wie putzen, Kinder betreuen oder Angehörige pflegen. Diese Sorgearbeit ermöglicht überhaupt, dass in Banken oder Büros gearbeitet werden kann. Bei der AHV ist die unbezahlte Betreuungsarbeit rentenbildend. Deshalb sind die AHV-Renten von Frau und Mann gleich hoch.

Weshalb können Frauen nicht bis 65 arbeiten?

Viele Frauen erzählen mir, wie erschöpft sie sind vom jahrzehntelangen Jonglieren zwischen Job und Kinderbetreuung. Jede dritte Frau in der Schweiz hat keine Pensionskasse, ist also auf die AHV angewiesen. Und jede zweite Rentnerin bekommt weniger als 3000 Franken Rente pro Monat trotz zweiter Säule. Wir wissen alle, dass man in diesem Land nicht von 3000 Franken leben, geschweige denn mit den Enkeln in den Zoo gehen kann.

Tatsache bleibt: Die AHV diskriminiert die Frauen nicht.

Mir geht es nicht um die Gleichstellung meiner Generation. Was in 30 Jahren sein wird, ist eine andere Frage. Es geht heute einzig um die Generation unserer Mütter, die unglaublich viel geleistet haben und immer noch extrem viel dazu beitragen, dass meine Generation Beruf und Familie vereinbaren kann. Sie betreuen die Enkel und reduzieren dafür sogar ihre Pensen. Die Erhöhung des Frauenrentenalters ist wie die Schliessung der grössten Kita der Schweiz. Ich will, dass ihrer Arbeit endlich Respekt entgegengebracht wird. Und einige tun so, als gäbe es keine Alternative dazu.

Was ist denn die Alternative?

Nähme man die seit 2015 aufgelaufenen Negativzinsen der Nationalbank, die übrigens auch Auswirkungen auf die Altersvorsorge hatte ...

... vor allem auf die Berufliche Vorsorge...

... einverstanden. Aber wenn man diese elf Milliarden Franken nehmen würde, dann müsste man das Rentenalter der Frauen nicht erhöhen.

Letzteres, ist eine Massnahme die langfristig wirkt, im Gegensatz zur einmaligen Entnahme der aufgelaufenen Negativzinsen der SNB. Die Zinsen ziehen gerade wieder an ...

Die SNB hortet 100 Milliarden Ausschüttungsreserven. Das ist Volksvermögen. Wenn wir davon zwei Milliarden Franken jährlich der AHV zukommen lassen würden, hätten wir die AHV auf stabile Beine gestellt. Man muss aber noch etwas anderes sehen.

Nämlich?

Die Bürgerlichen reden die Zahlen der AHV schlecht, seit es sie gibt. Und weshalb? Weil Banken und Versicherungen nichts verdienen an der ersten Säule – im Gegensatz zur zweiten und dritten Säule. Deshalb machen sie den Leuten Angst: Sie wollen, dass die Menschen auch kleine Vermögen in die dritte Säule investieren.

Aktuell gibt die AHV 48 Milliarden Franken für Renten aus. 2030 werden es 60 Milliarden Franken pro Jahr sein. Hat die AHV ein strukturelles Problem?

Für die Generation der Babyboomer braucht die AHV eine Zusatzfinanzierung. Doch wie gesagt: Es gibt Alternativen zu einer Abbauvorlage.

Die Stimmbevölkerung hat keine Freude an den Ideen der SP: Die Erbschaftssteuer und die 99-Prozent-Initiativen wurden abgelehnt. Und wir wissen auch nicht, ob die SNB-Initiative ein Erfolg wird. Riskieren Sie und ihre Partei nicht, dass die AHV in zehn Jahren in einer massiven Schieflage ist?

Der Bund musste erst kürzlich die Finanzprognosen der AHV verbessern. Alarmismus ist fehl am Platz. Was ist denn die Lösung der Bürgerlichen? Länger arbeiten! Doch das trifft wiederum nur jene mit tiefen Löhnen, die einen strengen Beruf und eine kürzere Lebenserwartung haben: In der Pflege, im Verkauf, in der Kinderbetreuung. Diese müssten länger arbeiten. Wer es sich leisten kann, geht schon heute früher in Pension. Diese Ungleichheit finde ich nicht ok! Unsere Antwort ist: Die AHV stärken, indem wir Lohnprozente von der instabilen zweiten Säule in die stabile erste Säule verschieben.

Weshalb sollen nur die Erwerbstätigen via Lohnprozenten zur Stabilisierung der AHV beitragen und nicht die Rentner?

Ich bin sofort dabei, eine Erbschaftssteuer zur Finanzierung der AHV einzuführen.

Sie können schon Luftschlösser bauen. Am Schluss brauchen Sie Mehrheiten, und zwar relativ zügig.

Mitte-Ständerat Beat Rieder hat die Idee einer Transaktionssteuer eingebracht. Weshalb nicht? Wir bieten Hand für jegliche Lösungen, die mehrheitsfähig sind.

Zur Person Mattea Meyer Die 34-Jährige präsidiert zusammen mit Cédric Wermuth seit 2020 die SP Schweiz. Sie studierte Wirtschaftsgeografie an der Universität Zürich und ist schon lange politisch aktiv. 2010 rutschte sie im Gemeinderat von Winterthur nach. Ein Jahr später erfolgte die Wahl in den Zürcher Kantonsrat und seit sieben Jahren politisiert sie für die SP im Nationalrat. Mattea Meyer lebt in Winterthur und hat zwei kleine Kinder.

Wann sind Sie denn bereit, das Frauenrentenalter anzugleichen? Sie haben gesagt, es gehe bei dieser Abstimmung nicht um ihre Generation sondern diejenige ihrer Mutter.

Wenn im Gegenzug die AHV-Renten erhöht werden. Vor fünf Jahren waren wir bereit für die Erhöhung, weil es eine reale, permanente Verbesserung der AHV bedeutet hätte.

Mit den 70 Franken sollte die Senkung des Mindestumwandlungssatzes in der beruflichen Vorsorge kompensiert werden.

Ja, und es hätte eine Verbesserung der AHV bedeutet. Auch für jene, die keine Pensionskassen-Rente haben. Das ist in der Schweiz jede dritte Frau.

Wobei viele davon verheiratet sind. Berücksichtigt man den Zivilstand, ist die Rentenlücke der Frau nicht mehr so dramatisch, wie von Ihnen dargestellt.

Ja, aber wenn sich die Frau dann scheiden lässt...

... dann nimmt die Frau die Hälfte des BVG-Kapitals mit.

Bleiben wir doch einfach bei den Zahlen: Jede zweite pensionierte Frau lebt von weniger als 3000 Franken.

Die SP lehnt nun auch die Mehrwertsteuererhöhung für die AHV ab. Das ist doch unehrlich: Im Parlament wollte die Linke die Mehrwertsteuer ja noch stärker erhöhen.

Ich bin gegen die Erhöhung der Mehrwertsteuer, wenn gleichzeitig die Leistungen verschlechtert werden. Die Bürgerlichen haben die Frauenrentenalterhöhung mit der Mehrwertsteuer verknüpft, nicht wir. Kommt dazu: Die Befürworter der AHV-Reform sind verantwortlich dafür, dass in der zweiten Säule ein guter Kompromiss verhindert wird, der die Rente für tiefe und mittlere Einkommen stärken würde.

Zeigt die Ablehnung der AHV-Reform nicht gerade, wie ideologisch die SP unterwegs? Erich Fehr, Stadtpräsident von Biel und Präsident der Reformplattform hat die SP-Spitze jüngst als ideologisch kritisiert.

Pauschale Kritik ist schwierig zu kontern. Ich möchte an Taten gemessen werden. In der Corona-Krise haben wir uns federführend für die KMUs eingesetzt. Jetzt machen wir zusammen mit der Mitte-Partei ein Kaufkraftpaket mit einem Teuerungsausgleich für die Renten und höhere Prämienentlastungen. Das sind ganz konkrete Verbesserungen für die Bevölkerung. Deswegen mache ich Politik.

