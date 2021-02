Abstimmung Dieser 69-Jährige ist der Vater der Tessiner «Anti-Burka-Initiative»: «Es stimmt, ich bin fast besessen vom Islam» Die ganze Schweiz diskutiert über die Verhüllungsinitiative. Ohne den Islamkritiker Giorgio Ghiringhelli wäre es wohl nie so weit gekommen. Nun steht er vor seinem grössten Erfolg. Gerhard Lob 21.02.2021, 05.00 Uhr

Giorgio Ghiringhelli bei sich zu Hause in Losone im September 2013. KEYSTONE

Manche halten ihn für einen islamophoben Rechten. Andere für einen unerschrockenen Freiheitskämpfer. Doch Giorgio Ghiringhelli sind all diese Bezeichnungen egal. Er will einfach seinen Weg gehen, seine Mission gegen den «politischen Islam» weiterverfolgen. «Ich will ja nicht irgendwann in einem Kalifat leben», sagt er. Wer mit ihm spricht, braucht Zeit. Tanto tempo. Er redet wie ein Wasserfall.



Seine kleine politische Ein-Mann-Bewegung heisst «Il Guastafeste», der Spielverderber. Symbol ist ein Bulldogge mit einem Knochen zwischen den Zähnen. Das Symbol passt bestens. Denn Ghiringhelli verbeisst sich förmlich in seine Anliegen, lässt nie los. Petitionen, Initiativen, Rekurse vor Bundesgericht. Er ist ein Fachmann in all diesen Dingen.

«Daher habe ich auch ein Handbuch zur Lancierung von Volksinitiativen geschrieben», sagt er voller Stolz. Sein Headquarter ist ein Einfamilienhäuschen in Losone bei Locarno, wo er mit seiner Frau lebt. Das Paar ist kinderlos. Einst war er Journalist. Doch lange musste er nicht berufstätig sein. Ihm kam seine Herkunft zu Gute. «Ich muss da meinen Eltern danken, sie waren gut betucht», räumt er ein. Der Vater war Apotheker in der Grenzgemeinde Brissago, wo «Ghiro» – wie ihn alle nennen – aufwuchs.



Tessiner Anti-Burka-Initiative als «Türöffner»

Nun steht der bald 69-Jährige Tessiner mit dem charakteristischen Schnauz kurz vor seinem grössen Erfolg. Denn die Umfragen sagen für den 7. März eine Annahme der Initiative für ein Verbot der Gesichtsverhüllung voraus. Damit würde sein Plan aufgehen, wonach die Tessiner Anti-Burka-Initiative ein «Türöffner» sein sollte. Das hoffte er, als er im Jahr 2010 in seinem Heimatkanton eine erste Petition für ein Verbot der Gesichtsverhüllung praktisch im Alleingang lancierte.

2011 sammelte Ghiringhelli Unterschriften für eine kantonale Volksnitiative. Ti-Press / Tatiana Scolari

Die Petition brachte nichts, und so lancierte er kurz darauf eine kantonale Volksinitiative, nach dem Vorbild des Verbots in Frankreich. «Mir gelang es, ein parteiübergreifendes Komitee zu gründen», erinnert er sich. Tatsächlich schaffte er es beispielsweise, die einstige FDP-Staatsrätin Marina Masoni ins Boot zu holen. Das Anliegen blitzte im Grossen Rat ab. Es handle sich um «ein Nicht-Problem», hiess es, denn im Südkanton seien praktisch nie verhüllte Frauen im öffentlichen Raum zu sehen. Ein Argument, das nun auch auf nationaler Ebene zu hören ist.



Doch Bulldog Ghiringhelli gab nicht auf, zog die Initiative nicht zurück, pochte auf das Motto «Wehret den Anfängen». Nikab und Burka seien ein Zeichen für die Unterdrückung der Frau. Die Mehrheit des Tessiner Stimmvolks folgte seiner Argumentation, sagte im September 2013 mit 65,2 Prozent Ja. Und der erhoffte Nachahmungseffekt trat ein. Der Kanton St. Gallen führte ein Verhüllungsverbot auf 1. Januar 2019 ein. Im Kanton Glarus kam eine Vorlage vor die Landesgemeinde, auch wenn sie dort scheiterte. Doch das wichtigste: Das Egerkinger Komitee lancierte nach dem Vorbild der Tessiner Normen erfolgreich eine entsprechende eidgenössische Volksinitiative. Über diese wird nun abgestimmt.



Bereits 2016 sammelte Ghiringhelli für eine nationale Initiative gegen die Verhüllung des Gesichts. Pablo Gianinazzi / KEYSTONE/TI-PRESS

Attentate vom 11. September 2011 waren der Anfang

Doch was treibt Ghiringhelli an? Der einstige Journalist – selbst ein Atheist – ist beunruhigt ob der «Islamisierung Europas», wie er sagt. Er spricht bevorzugt von der «politischen Islamisierung». Eine Initialzündung für seinen Aktivismus seien die Attentate in den USA vom 11. September 2001 gewesen: «Ich habe danach die Essays von Oriana Fallaci zum Islam gelesen – das hat mich aufgerüttelt.»

Seither beschäftigt er sich ununterbrochen mit dem Islam, hat nach eigenen Angaben mehr als 150 Bücher zum Thema gelesen. «Es stimmt, ich bin fast besessen davon», räumt er ein. Und er lässt auch keine Möglichkeit aus, seine Überzeugungen nach aussen zu tragen. So hat er 2018 einen «Stop-Islam-Award» lanciert – eine Auszeichnung für Anti-Islam-Aktivisten. Zum jetzigen Urnengang sagt er aber auch:

«Ein Verbot der Vollverschleierung löst das Problem der radikalen Islamisierung nicht; es geht hier aber um ein wichtiges Symbol.»

Mit seinen Initiativen will er bewusst provozieren. Das kommt gerade in seinem Heimatkanton nicht immer gut an. «Und ich zahle auch einen hohen Preis dafür», sagt Ghiringhelli. Manche Freunde hätten ihm die Freundschaft gekündigt, hätten ihm vorgeworfen, ein Fanatiker zu sein. Doch er weist den Vorwurf zurück, spricht lieber von Hartnäckigkeit.

Diese hat er tatsächlich immer wieder unter Beweis gestellt, in insgesamt sieben kantonalen Volksinitiativen, die er lanciert hat, sowie in etlichen Beschwerden bis vor Bundesgericht, die er teils gewonnen hat. Er legte sich beispielsweise mit der mächtigen Gilde der Anwälte und Notare an, deren Tarife er bekämpfte. Und gewann. Ist seine Mission nun beendet? Ghiringhelli lächelt. Man merkt, dass er noch etwas in petto hat. Doch diesen Schleier will er einstweilen nicht lüften.