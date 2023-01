Autofahrerin stirbt nach Kollision mit Baum in Aarwangen BE

Aarwangen BE Von der Strasse abgekommen: Autofahrerin stirbt nach Kollision mit Baum In Aarwangen kam eine Autofahrerin von der Strasse ab und kollidierte mit einem Baum. Die Lenkerin verstarb noch an der Unfallstelle. 29.01.2023, 16.48 Uhr

BRK News

Der tödliche Verkehrsunfall ereignete sich auf der Meiniswilstrasse in Aarwangen. Gegen 11.30 Uhr am Sonntagmittag fuhr eine Frau von Aarwangen her kommend in Richtung Graben. Aus bislang unbekannten Gründen kam die Frau mit ihrem Auto von der Strasse ab und kollidierte frontal mit einem Baum.