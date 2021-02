5er-Regel «Jede Kindergeburtstagsparty ist ein Eiertanz»: Lockert der Bundesrat das Besuchsverbot für Grossfamilien? Haushalte mit mehr als fünf Personen dürfen wegen des Coronavirus keine Gäste empfangen. Jetzt fordern mehrere Kantone den Bundesrat dazu auf, diese Regel ab März wieder aufzuheben. Kari Kälin 22.02.2021, 18.08 Uhr

Das Coronavirus diktiert das Sozialleben: Grosse Familien dürfen aktuell keine Gäste empfangen. Bild: Getty

Seit Mitte Januar dürfen sich in Haushalten nur noch fünf Personen treffen. Jetzt fordern rund zehn Kantone, dass der Bundesrat diese Regel ab Anfang März aufweicht. Dies sagt Tobias Bär, Sprecher der Konferenz der kantonalen Gesundheitsdirektoren (GDK). Der Grundtenor laute, die Grenze auf 10 Personen anzuheben. In ihrer Stellungnahme zu den ersten vom Bundesrat geplanten Öffnungsschritten schreibt die GDK: «Familien mit drei oder mehr Kindern befinden sich faktisch seit Wochen in Isolation.» Ein solcher Zustand dürfe nicht noch länger andauern. Vom faktischen Besuchsverbot sind in der Schweiz fast 1,2 Millionen Menschen betroffen. Sie leben in Haushalten mit fünf oder mehr Personen.