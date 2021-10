50 Franken: Kritik an Bersets Prämie für Impf-Überzeuger

Coronavirus Kritik an Bersets Prämie für Impf-Überzeuger – auch aus den eigenen Reihen Wer jemanden zur Corona-Impfung überzeugen kann, soll künftig eine Prämie von 50 Franken erhalten. Diesen Vorschlag hat der Bundesrat in die Vernehmlassung gegeben. Er sorgt jedoch für kritische Stimmen, sogar in Bersets eigenen Parteireihen. 01.10.2021, 21.47 Uhr

Fünfzig Franken für jene Person, die eine ungeimpfte zum Pieks überredet. Diese Methode will der Bundesrat nutzen, um die Impfquote weiter zu erhöhen. Der Vorschlag befindet sich seit Freitag in der Konsultation bei den Kantonen. Sie sind es letztlich auch, die die Prämie ausbezahlen würden. Es ist eine unkonventionelle Idee, die Gesundheitsminister Alain Berset am Freitag vorgestellt hat. Entsprechend kritisch sind auch die Stimmen auf der Strasse und unter Politikern. Auch von «Nötigung» und «Spaltung» ist die Rede. Andere finden die Idee gut.