Impfwoch: 4000 Franken für eine Erstimpfung - Die Kantonsliste

Corona 4000 Franken für eine Erstimpfung: In diesen Kantonen lief die Impfwoche gar nicht gut Die Bilanz der Impfwoche fällt bescheiden aus. Manche Kantone melden sogar weniger Erstimpfungen als in der Vorwoche. Bereits werden wieder Shutdown-Massnahmen diskutiert. Pascal Ritter und Bruno Knellwolf Jetzt kommentieren 13.11.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor dem Impfdorf im Zürcher Hauptbahnhof warten Leute. Viele wollen aber den Booster und keine Erstimpfung.

Der letzte Aufruf zur Impfung war laut. Popkonzerte im ganzen Land, überall Werbung und Plakate. Die Impfwoche, die an diesem Wochenende zu Ende geht, war der Versuch die Impfquote nach oben zu bringen. Von einem «Last Call» sprach Gesundheitsminister Alain Berset.

Wie in einer Abflughalle am Flughafen wollten Bund und Kantone den Verspäteten noch einmal die Chance geben, doch noch einzusteigen. 18 Millionen beantragten die Kantone im Vorfeld vom Bund für ihre Impfaktionen. Und an Ideen mangelte es nicht. Gratistaxis zum Impfzentrum, Raclette, Berliner und Hypnose. Hat sich der Aufwand gelohnt?

Manche Kantone impfen sogar weniger als in der Vorwoche

Während der Impfwoche bekamen erste Senioren eine dritte Impfung, andere liessen sich die zweite Spritze setzen. Was aber zählt für das Ziel einer hohen Impfquote, sind die Erstimpfungen. Deren Zahl zeigt, wie viele Personen sich während der Impfwoche doch noch für die Immunisierung gegen Covid-19 entschieden haben.

Für die Tage Montag und Donnerstag meldeten die Kantone beim Bundesamt für Gesundheit (BAG) 4434 Erstimpfungen mehr als eine Woche davor. 18 Millionen Franken für 4434 zusätzliche Geimpfte. Das sind 4060 Franken für eine Erstimpfung.

Auch wenn sich in den nächsten Tagen aufgrund der Aktionswoche noch ein paar Leute impfen lassen, bleibt die Wirkung bescheiden. Eine Auswertung der «Schweiz am Wochenende» zeigt grosse Unterschiede zwischen den Kantonen. Während der Aargau 48 Prozent mehr Erstimpflinge meldete, waren es im Kanton Zürich nur 4 Prozent. Die Kantone Waadt, Obwalden und Basel-Land meldeten in der Impfwoche sogar weniger Impfnovizen als eine Woche zuvor.

Alles anzeigen

Insgesamt liessen sich in der Impfwoche 20913 Personen zum ersten Mal impfen. In Österreich, das ähnlich viele Einwohner und eine ähnlich tiefe Impfquote von rund 65 Prozent hat, waren es im gleichen Zeitraum über 70000. Der Grund dafür ist, dass unser Nachbarland seit Montag die 2G-Regel eingeführt hat. Ohne Impf- oder Genesungsnachweis kommt niemand mehr in ein Restaurant oder in einen Coiffeursalon.

Offenbar entschieden sich viele Österreicher angesichts des neuen Regimes doch noch für eine Impfung. Wegen der stark steigenden Fallzahlen und einer grossen Zahl von Hospitalisierungen hat Bundeskanzler Alexander Schallenberg nun einen Lockdown für Ungeimpfte angekündigt. Am Sonntag wird darüber entscheiden.

Der deutsche Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité hat gestern erklärt, das 3G-System reiche nicht aus, um die nächste Welle in den Griff zu bekommen. Er sagte: «Testung schützt vor Ansteckung nicht.»

Ungeimpfte könnten sich, wenn sie negativ getestet auf eine Veranstaltung gehen, dann dort anstecken, weil auch Geimpfte das Virus weitergeben können. 2G verschliesse die Hintertür für das Virus, welche das Testen möglich mache, verlagere die Kontakte aber ins Private.

Politisch hat 2G in der Schweiz wenig Unterstützung. Am Dienstag sagte die Leiterin der Sektion Infektionskontrolle des BAG, Virginie Masserey: «Die Zahlen sind nicht so schlecht, dass eine 2G-Regel in der Schweiz derzeit gerechtfertigt ist».

Steigende Fallzahlen auch in der Schweiz

Dabei zeigt die Kurve der Ansteckungen mit dem Coronavirus auch in der Schweiz wieder nach oben. Mit rund 4000 Neuinfektionen pro Tag ist die Zahl wieder so hoch wie im Höhepunkt der vierten Welle nach den Sommerferien.

Die Fallzahlen schiessen zwar nicht ganz so schnell nach oben wie im Herbst vor einem Jahr. Die Schätzung der Covid-19-Taskforce, dass sich die Fallzahlen nun alle zwei Wochen verdoppeln, ist aber eingetreten. Die höchsten Infektionszahlen sieht man in jenen Kantonen, welche die tiefsten Impfquoten haben, also in der Zentral- und Ostschweiz.

Inhalt nicht unterstützt Dieser Inhalt ist leider nur auf unserer regulären Webseite verfügbar. Artikel öffnen

Inzwischen steigen auch die Hospitalisationszahlen wieder leicht an, und zwar in allen Altersgruppen. Allerdings ist der Anstieg bei den Spitaleinlieferungen viel geringer als bei den Infektionen. Das bestätigt die Wirkung der Impfung, wie der Basler Epidemiologe Marcel Tanner sagt.

Die nächste Welle findet demnach hauptsächlich unter den Ungeimpften statt. Weil aber die ersten Personen schon beinahe ein Jahr geimpft sind und vor allem bei älteren Menschen der Schutz nachlässt, sind sie gefährdet. Deshalb empfehlen die Epidemiologen und Infektiologen nun eine Auffrisch-Impfung.

Diese Booster-Impfungen sind in der Schweiz nun für Personen ab dem Alter von 65 Jahren erhältlich. Bereits weichen erste Unter-65-Jährige nach Deutschland aus, um sich in grenznahen Gemeinden einen Booster setzen zu lassen. Ob mit oder ohne Booster.

Das Beispiel Dänemark zeigt, dass auch Länder mit einer hohen Impfquote nicht so einfach wieder zur Realität zurückkehren können. Dort hob die Regierung vor rund zwei Monaten die allermeisten Massnahmen auf. Geimpfte, Ungeimpfte, Getestete und Ungetestete konnten wieder fast so leben wie vor der Pandemie.

Nun kommt die Wende. Nach einem steilen Anstieg der Fallzahlen sagte Ministerpräsidentin Mette Frederiksen: «Wir können das Virus nicht einfach laufen lassen.» Corona wurde wieder als «gesamtgesellschaftliche Bedrohung» eingestuft und die Zertifikatspflicht soll wieder eingeführt werden.

Trotz Impfung drohen Massnahmen für alle

Schon werden wieder Shutdown-Massnahmen für alle diskutiert, unabhängig vom Impfstatus. Die Genfer Virologin Isabella Eckerle sagte dem Nachrichtenmagazin «Spiegel» im Bezug auf Deutschland: «Zumindest regional könnte ich mir vorstellen, dass man tatsächlich wieder Kontaktbeschränkungen für alle einführen muss.»

In der Schweiz beobachtet man derweil noch die steigenden Fallzahlen.