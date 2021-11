Justiz Ein Bundesrichter verdient 365'000 Franken pro Jahr: Ist dieses Salär gerechtfertigt? FDP-Ständerat Andrea Caroni will den Lohn der höchsten Richter kürzen. Er hat auch schon eine Idee, wofür das Gesparte ausgegeben werden könnte. Andreas Maurer Jetzt kommentieren 06.11.2021, 05.00 Uhr

Das Bundesgericht in Lausanne. Keystone

In keinem anderen Amt lässt sich so einfach so viel Geld verdienen. Bundesrichterinnen und Bundesrichter kassieren jährlich 365'000 Franken. Das sind 80 Prozent eines Bundesratssalärs. Hinzu kommt ein Ruhegehalt. Nach der Amtszeit erhalten sie also noch Geld fürs Nichtstun.