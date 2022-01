36 Franken pro Test Testzentren stellen Bund Maximalpauschale in Rechnung – Preisüberwacher fordert Überprüfung Seit vier Wochen bezahlt der Bund Covid-Schnelltests auch bei asymptomatischen Personen. Das scheinen die Testanbieter auszunutzen. Gemäss Angaben der grossen Krankenkassen werden in 90 Prozent oder mehr der Fälle die Höchstkosten verrechnet. Preisüberwacher Stefan Meierhans ist nicht überrascht. Christoph Bernet Jetzt kommentieren 15.01.2022, 05.00 Uhr

Der Bund übernimmt die Kosten: Ein Testzentrum in Zürich im Dezember 2021. Symbolbild: Michael Buholzer / Keystone

Seit dem 18. Dezember übernimmt der Bund aufgrund einer vom Parlament beschlossenen Gesetzesänderung mit wenigen Ausnahmen wieder die Kosten für Covid-Tests. Die Änderung betrifft in erster Linie die Kostenübernahme von Antigen-Schnelltests bei asymptomatischen Personen. Leistungserbringer wie Testzentren oder Apotheken, können dem Bund pro durchgeführtem Antigen-Schnelltest bis zu 36 Franken in Rechnung stellen.

Die Vergütung des Bundes liegt deutlich über den Preisen, die viele Testzentren davor ihren Kunden in Rechnung gestellt haben. Die Covid-Verordnung schreibt zwar vor, dass dem Bund nur die «maximal die effektiven Kosten» der Tests verrechnet werden dürften. Dennoch waren die Befürchtungen gross, dass die Testanbieter dem Bund die Maximalpauschale anstelle der effektiv anfallenden Kosten in Rechnung stellen würden.

Bei Helsana verrechneten 94 Prozent das Maximum

Einen guten Monat später bestätigen sich diese Befürchtungen. 90 Prozent oder noch mehr der abgerechneten Tests schlagen mit der Maximalpauschale von 36 Franken zu Buche. Das zeigen Anfragen der «Schweiz am Wochenende» bei grossen Krankenversicherern, über welche die Abrechnung der Covid-Tests an den Bund erfolgt.

Bei Helsana etwa wurden seit dem 18. Dezember 62570 Antigen-Schnelltests in Rechnung gestellt, rund 94 Prozent davon zum Maximalpreis von 36 Franken. Bei CSS und Swica waren es jeweils 90 Prozent. Allerdings haben noch nicht alle Leistungserbringer die seit dem 18. Dezember durchgeführten Tests in Rechnung gestellt.

Preisüberwacher Stefan Meierhans bei einem Auftritt 2019. Alessandro Della Valle / KEYSTONE

Preisüberwacher Stefan Meierhans überraschen diese Zahlen nicht: «Die Festlegung von Höchstpreisen entspricht in vielen Fällen einer Preisempfehlung.» Es brauche ein gutes Tarifmanagement. Noch vor Weihnachten hat sich Meierhans in Sachen Covid-Testkosten einem Brief an den Bundesrat gewandt. Der Preisüberwacher erwartet vom Bundesrat, «dass er nun schnellstmöglich die Tarifstruktur überprüft».

An der Sitzung vom Mittwoch wurde laut Gesundheitsminister Alain Berset (SP) nicht über die Testkosten gesprochen. Beim Bundesamt für Gesundheit kann man «keine Aussage zu Auffälligkeiten bei einzelnen Leistungserbringern» machen. Das BAG und die Versicherer würden sich regelmässig «zur Klärung offener Fragen und für den Austausch von Informationen» treffen, heisst es lediglich.

