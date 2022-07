Im Gotthard-Tunnel überfährt Mann aus Italien 17 rote Ampeln

17 rote Ampeln überfahren Mann aus Italien fährt durch gesperrten Gotthard-Tunnel Ein Autofahrer mit italienischem Kontrollschild hatte es wohl eilig, nach Hause zu kommen. Der 46-Jährige fuhr durch den gesperrten Gotthard-Tunnel und ignorierte dabei 17 rote Lichtsignale. 21.07.2022, 11.47 Uhr

Gegen 23.30 Uhr am Mittwochabend ist der Autofahrer in Richtung Süden in den Gotthard-Strassentunnel gefahren, schreibt die Kantonspolizei Uri. Wegen eines Ausnahmetransportes war der Tunnel zu dieser Zeit allerdings gesperrt. Der 46-Jährige kam im Tunnel rund vier Kilometer weit, bevor er durch die Polizei angehalten und kontrolliert wurde.