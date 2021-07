12 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel

14 Kilometer Stau Die Blechschlange vor dem Gotthardtunnel wächst und wächst Die Reise mit dem Auto in Richtung Süden wird zur grossen Geduldsprobe. Vor dem Nordportal des Gotthard-Strassentunnels standen die Autos die ganze Nacht auf Samstag über. Am frühen Morgen wuchs die Kolonne auf 14 Kilometer an. 24.07.2021, 06.45 Uhr

Warten auf die Durchfahrt: Auf der A2 in Richtung Süden stauen sich die Fahrzeuge. (Archivbild)

Keystone

Das gab die TCS-Verkehrsinformation im Kurznachrichtendienst Twitter bekannt. Die Autofahrerinnen und -fahrer mussten vor der Tunnel-Durchfahrt rund zwei Stunden und 20 Minuten lang warten.

Bereits am Freitag war der Stau auf der Autobahn A2 im Urnerland bis zu zehn Kilometer lang gewesen. Am Freitagabend verkürzte sich die Kolonne dann auf rund drei Kilometer, löste sich aber auch während der Nacht nie vollständig auf. Bis vor 06.00 Uhr am Samstag wuchs sie dann rasch wieder auf bis 14 Kilometer Länge an.

Eine weitere Geduldsprobe wartete vor Chiasso TI an der Grenze zu Italien. Die Tessiner Kantonspolizei meldete zwischen Coldrerio und dem Grenzübergang einen Stau von fünf Kilometern Länge.

