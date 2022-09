Abstimmung Zum Frauenrentenalter 65 gab es in Rorschach ein besonderes Resultat Hier finden Sie alle Resultate zum Eidgenössischen Abstimmungssonntag in der Gemeinde Rorschach. 25.09.2022, 12.55 Uhr

Die Ergebnisse in Rorschach: 50 Prozent Nein zum Frauenrentenalter

(chm)

Die Hälfte der 1'694 Abstimmenden dagegen, die Hälfte dafür: So hat Rorschach beim Frauenrentenalter 65 abgestimmt. Ein Unentschieden zum Frauenrentenalter 65 gab es schweizweit in sechs Gemeinden. Zuletzt war 2017 über eine grosse Reform der Altersvorsorge abgestimmt worden. Diese Reform, mit der unter anderem das Rentenalter der Frauen ebenfalls auf 65 Jahre hätte angehoben werden sollen, scheiterte mit 52.7 Prozent Nein. In Rorschach lautete das Resultat damals 53.1 Prozent Nein. Bei der Erhöhung der Mehrwertsteuer (MWST) zugunsten der AHV hat die Gemeinde 55.7 Prozent Ja gestimmt.

Die knappe Mehrheit der Abstimmenden in Rorschach hat zur Massentierhaltungsinitiative Nein gestimmt. Mit einem Nein-Anteil von 54.2 Prozent lehnt die Gemeinde die Vorlage ab.

Rorschach hat die Reform der Verrechnungssteuer ziemlich knapp abgelehnt. 54.1 Prozent stimmten Nein. Auch zur Abschaffung der Emissionsabgabe auf Eigenkapital (eine Form der Stempelsteuer) im vergangenen Februar hatte Rorschach Nein gesagt, nämlich mit 64.2 Prozent Nein. Die Vorlage scheiterte mit 62.6 Prozent Nein.

Folgt mehr nach Ende der Auszählung in der ganzen Schweiz.

Dieser Text ist mit Unterstützung eines Algorithmus erstellt worden.