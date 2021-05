Umfrage Impfgegner schrumpfen zu einer kleinen Minderheit – doch die Skepsis bei Privilegien ist weit verbreitet Gemäss einer repräsentativen Umfrage, die der «Schweiz am Wochenende» vorab vorliegt, ist die Impfbereitschaft auf einen Höchstwert gestiegen. Nur etwa 12 Prozent sind totale Impfgegner. Differenzierter ist das Bild bei der Frage, was Geimpfte für Rechte haben sollen. Bruno Knellwolf 08.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Bei Flugreisen haben Impfprivilegien die höchste Akzeptanz. Foto: Christian Beutler / KEYSTONE

Eine aktuelle Studie der Hochschule Luzern zeigt, dass die Impfbereitschaft in allen Landesteilen der Schweiz hoch ist. 73 Prozent der Schweizerinnen und Schweizer möchten sich der Befragung zufolge impfen lassen. Ein Viertel hat bereits zumindest eine erste Dosis erhalten, 34 Prozent sind registriert, und 14 Prozent sind das noch nicht, werden es aber in Kürze sein. 15 Prozent der Befragten haben sich noch nicht entschieden, während 12 Prozent sich nicht impfen lassen wollen.

«Die Impfbereitschaft wächst rasant», sagt Co-Projektleiter Marcel Zbinden von der Hochschule Luzern. Gerade in den letzten zwei Wochen hat Zbinden eine deutliche Zunahme der Impfbereitschaft festgestellt und führt das auch darauf zurück, dass immer mehr Geimpfte berichten, wie einfach und kurz die Impfung im Impfzentrum oder beim Hausarzt war und die Nebenwirkungen im erträglichen Rahmen blieben. Ob sich von den noch Unentschiedenen noch viel mehr zu den Impfwilligen begeben werden, ist nach Zbinden allerdings unsicher. Viele der Unentschlossenen hätten sich bei den Kreuzfragen zu Impfprivilegien im Moment eher als Impfverweigerer zu erkennen gegeben.

Zbinden geht damit davon aus, dass es nicht viel mehr Impfwillige werden als die 73 Prozent. «Das ist eine Quote über dem ursprünglich anvisierten Ziel von 60 Prozent», sagt Zbinden. Die Studie zeigt, dass die Impfbereitschaft mit dem Alter markant zunimmt. Am kleinsten ist sie im mittleren Alter zwischen 30 und 49, nicht bei den Jungen. Bei diesen wäre sie wohl ähnlich, allerdings fühlten sich diese besonders eingeschränkt, sehnten sich nach Ausgang und Open Air und seien mehr als 40-Jährige bereit, sich dafür zu impfen und für Impfprivilegien zu stimmen, folgert Zbinden.

Stadt-Land-Unterschied bei der Impfbereitschaft

Des weiteren zeigt die Studie, dass Männer sich eher impfen lassen als Frauen. Dies sei etwa auf die Diskussionen um Nebenwirkungen der Impfstoffe von Astrazeneca, speziell bei Frauen, zurückzuführen, sagt Zbinden. Die Studie zeigt auch einen Stadt-Land-Unterschied: In den Städten und Agglomerationen wird mehr geimpft als auf dem Land. Einfluss auf den Entscheid hat auch die Ausbildung. Schweizerinnen und Schweizer mit besserem Schul- oder Berufsabschluss stimmen der Impfung mehr zu als weniger gut Ausgebildete.

Gefragt wurde in der Studie auch nach Privilegien für Geimpfte – allerdings erst zu dem Zeitpunkt, wenn alle Willigen geimpft sind, also frühestens im Juli. 13 Teilbereiche wurden befragt. Der Co-Leiter der Studie sagt:

«Der Zuspruch von Privilegien ist in alltäglichen Bereichen am geringsten, also privat, beim Zugang zu Geschäften und dem öffentlichen Verkehr.»

Auch bei Orten, die regelmässig besucht werden, wie Kinos und Restaurants, ist die Privilegierung unbeliebt.

Wenn es ums Erlebnis geht, steigt die Akzeptanz von Privilegien

«Aber dort wo es einen Erlebnischarakter gibt, im Fussballstadion oder bei Flugreisen, steigt die Akzeptanz für Impfprivilegien markant an. Wer etwas Aussergewöhnliches tun möchte, sollte eine Impfung leichter hin.» Zudem werde die Ansteckungsgefahr in Restaurants und dem ÖV geringer eingeschätzt als im Flugzeug oder bei Grossveranstaltungen.

Keine Diskussionen gibt es gemäss der Umfrage bei der Impfpflicht, die zu grossem Teil abgelehnt wird. Gefragt wurde auch, ob Geimpfte und Genesene gleichgestellt werden sollten. Die Hälfte der Schweizerinnen und Schweizer stimmt dem zu. Die Studienautoren haben am Schluss die vier Impffragen nach Impfabsicht, Impfpflicht, Impfprivilegien und der Gleichstellung von Geimpften mit Genesenen miteinander verknüpft. Demnach befürworten generell 65 Prozent Impfprivilegien in irgendeinem Bereich, 52 Prozent die Gleichstellung Geimpfter und Genesener und nur 28 Prozent eine Impfpflicht. Die Studie zeige in der Privilegienfrage doch eine rechte Spaltung der Gesellschaft, sagt Zbinden.

Befragung des Instituts für Kommunikation und Marketing IKM der Hochschule Luzern mit dem LINK Marktforschungsinstitut. Vom 28. April bis 4. Mai mit 1020 Personen aus allen Landesteilen der Schweiz