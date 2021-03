Zürich Wegen Verdacht auf Schwarzarbeit: Polizei kontrolliert 120 Personen an Goldküste In Meilen im Kanton Zürich hat die Polizei mehrere Kontrollen durchgeführt wegen Verdachts auf Schwarzarbeit und Verstoss gegen das Ausländergesetzt. Drei Männer wurden vorläufig festgenommen. 21.03.2021, 09.05 Uhr

Die Kantonspolizei Zürich und die Kommunalpolizei Region Meilen kontrollierten mehrere Personen und Fahrzeuge. (Symbolbild) Keystone

(gb) Insgesamt kontrollierte die Polizei 120 Personen sowie diverse Fahrzeuge. Die Kontrolle fand am Freitag statt, die Polizei informierte am Samstagabend darüber. Die Kontrollen dauerten gemäss einer Mitteilung der Polizei mehrere Stunden und fanden an diversen Örtlichkeiten im Bezirk Meilen an der Zürcher Goldküste statt.