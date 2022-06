Schaden in Millionenhöhen und mehrere Verletzte nach Brand

Zürich Schaden in Millionenhöhe und mehrere Verletzte nach Brand in Hafen Zahlreiche Motorboote auf dem Zürichsee wurden am Samstag ein Raub der Flammen. Dabei entstand ein Sachschaden im neunstelligen Bereich. Die Brandursache ist noch ungeklärt. 12.06.2022, 07.26 Uhr

Die ausgebrannten Boote im Hafen von Meilen. BRK News

Der Schaden ist gross: Es sei ein «Sachschaden von mehreren Millionen Franken» entstanden, schreibt die Zürcher Kantonspolizei in der Nacht auf Sonntag. In einem Hafen in Meilen (ZH) ist am Samstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Als die Einsatzkräfte eintrafen, «standen bereits mehrere Motorboote, der Bootssteg und das Bootshaus in Brand», so die Polizei. Drei Personen verletzten sich beim Brand leicht, ein 10-Jähriger musste mit einem Rettungsfahrzeug in ein Spital gebracht werden.