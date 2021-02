Zürich Polizei lässt illegalen Spielklub in «Chreis Cheib» auffliegen Die Stadtpolizei Zürich hat einen illegalen Spielklub im Langstrassenquartier ausgehoben. Dabei hat sie zehn Computer und mehrere tausend Franken beschlagnahmt. 11.02.2021, 16.41 Uhr

Im betroffenen Vereinslokal soll es zu illegalen Online-Glücksspielen gekommen sein. (Symbolbild) Keystone

(dpo) Beamte der Zürcher Stadtpolizei untersuchten am Mittwochnachmittag ein Vereinslokal an der Langstrasse, nachdem sie Hinweise erhalten hatte, dass sich dort zu viele Personen aufgehalten hätten. Vor Ort trafen die Polizisten schliesslich zehn Männer in einem Raum an, wie es in einer Mitteilung der Stadtpolizei vom Donnerstag heisst.