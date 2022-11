Seit einer Woche besetzen Linksautonome das Kesselhaus an der Limmat. Am Montagmorgen sollte Schluss sein. Die Besetzerinnen und Besetzer machten jedoch bisher keine Anstalten, das Areal zu verlassen. Am Dienstagmorgen greift die Polizei deshalb durch: Die Räumung beginnt.

08.11.2022, 08.22 Uhr