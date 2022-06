Zürich Frau starb im Spital: Badeunfall fordert weiteres Todesopfer Die 79-Jährige, die am Dienstag bewusstlos aus dem Zürichsee gezogen wurde, ist im Spital verstorben. Damit sind seit Beginn der Hitzewelle bereits mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. 24.06.2022, 11.22 Uhr

Trotz der Aufsicht von Bademeistern kommt es immer wieder zu tödlichen Badeunfällen. Im Bild: Das Strandbad Tiefenbrunnen in Zürich. Keystone

Der Unfall ereignete sich am Dienstagvormittag im Strandbad Tiefenbrunnen in der Stadt Zürich. Die 79-jährige Frau lag bewusstlos im Wasser und musste aus dem See geborgen und reanimiert werden. In der Nacht auf Freitag sei die Rentnerin nun leider im Spital verstorben, teilte die Stadtpolizei Zürich mit.