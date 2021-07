Eingepackter Router führt in Zürich zu Grosseinsatz der Polizei

Zürich Eingepackter Router führt in Zürich Nord zu Grosseinsatz der Polizei Ein verdächtiger Gegenstand in einem Parkhaus in Zürich Nord hat einen Grosseinsatz der Stadtpolizei ausgelöst. Sogar ein Wohnblock wurde evakuiert. Der Gegenstand stellte sich als Router heraus. 24.07.2021, 14.28 Uhr

Die Stadtpolizei Zürich evakuierte wegen eines verdächtigen Gegenstands einen Wohnblock sowie ein Parkhaus. (Symbolbild) Keystone

Grosse Aufregung am Samstagmorgen in Zürich Nord: Kurz vor 9.30 Uhr erhielt die Regionalwache Oerlikon die Meldung, dass sich in einem Parkhaus ein verdächtiger Gegenstand befindet. Das teilte die Stadtpolizei Zürich mit. Sie sperrte daraufhin das betroffene Gebiet grossräumig ab und evakuierte einen Wohnblock sowie das betroffene Parkhaus.