Anklage wegen Mordes: 21-Jähriger tötet nach Ausgang Obdachlosen

Zürich Anklage wegen Mordes: Er tötete einen wehrlosen Obdachlosen und filmte die Tat Vor Jahresfrist soll ein heute 21-Jähriger einen Obdachlosen in Zürich getötet haben. Die Tat auf dem Heimweg vom Ausgang filmte er mit dem Handy. Nun erhebt die Staatsanwaltschaft Anklage wegen Mordes. 25.10.2022, 09.15 Uhr

Die Tat ereignete sich im September 2021 beim Gemeinschaftszentrum Bachwiesen in Zürich. (Archiv) Keystone

Die Stadtpolizei Zürich hat am Sonntagmorgen, 21. September 2021, beim Gemeinschaftszentrum Bachwiesen in Zürich-Albisrieden einen leblosen Mann aufgefunden. Bereits damals gingen die Ermittler von einem Tötungsdelikt aus und verhafteten eine tatverdächtige Person. Nun hat die kantonale Staatsanwaltschaft I ihre Untersuchung abgeschlossen und gegen den heute 21-jährigen Anklage wegen Mordes erhoben. Das teilte die Behörde am Dienstag mit.