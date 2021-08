zuchtprogramm Nashorn Kimba soll für Nachwuchs im Zoo Zürich sorgen Kimba erkundet erstmals Teile der Lewa Savanne im Zürcher Zoo. Als Zuchtbulle ist er wichtig für das Europäische Erhaltungszuchtprogramm. Breitmaulnashörner gelten als potenziell gefährdet 18.08.2021, 11.00 Uhr

Zuchtbulle Kimba nach seiner Ankunft aus dem Zoo Schwerin. Zoo Zürich/Sandro Schönbächler

Der Zoo Zürich setzt grosse Hoffnungen auf Kimba. Er ist als Zuchtbulle vorgesehen und traf vor rund zwei Wochen aus dem Zoo Schwerin in Deutschland ein. Nach einer Quarantäne von zehn Tagen ist Kimba nun bereit, die Lewa Savanne zu erkunden. Zusammen mit dem Weibchen Tanda und ihren Töchtern Teshi, Talatini und dem noch nicht geschlechtsreifen Jungtier Ushindi wird er eine Zuchtgruppe bilden, wie der Zoo am Mittwoch mitteilt.

Die Tiere sind Teil des Europäischen Erhaltungszuchtprogrammes. Dessen Ziel ist es, eine gesunde und stabile Population von Breitmaulnashörnern in europäischen Zoos zu etablieren und zu erhalten.

Breitmaulnashörner waren einst eine weit verbreitete Art im südlichen Afrika. Doch bis zum Ende des 19. Jahrhunderts hatte der Mensch die Tiere fast vollständig ausgerottet, heisst es in der Mitteilung. Dank Schutzbemühungen konnte sich die Population bis 2012 auf etwa 21'000 Tiere erholen. Allerdings sank die Zahl durch einen Anstieg der Wilderei gemäss letzter Erhebungen auf etwa 18'000 Tiere. Diese leben vorwiegend in Südafrika, Namibia, Botswana, Zimbabwe, Eswatini (ehemals Swasiland) und in Form ausgewilderter Populationen in Kenia, Zambia und Uganda. (dpo)