Bei dem Unfall gab es vier Verletzte. Katja Jeggli

Zu schnell unterwegs Auffahrunfall im Gubristtunnel: Vier Verletzte Ein 33-Jähriger verursachte in der Nacht auf Sonntag im Gubristtunnel einen Auffahrunfall. Dabei gab es vier Verletzte. Der Tunnel musste für mehrere Stunden gesperrt werden. 05.12.2021, 09.46 Uhr

Die Kollision ereignete sich kurz nach 04.30, meldete die Kantonspolizei Zürich am Sonntag. Ein 33-jähriger Mann war mit übersetzter Geschwindigkeit auf der A1 Richtung Bern unterwegs und fuhr im Gubristtunnel in Unterengstringen zu mehreren Fahrzeugen auf. Zwei Autos konnte er ausweichen, danach prallte er jedoch heftig in das Heck eines dritten Fahrzeugs. Der Wagen prallte danach mehrmals beidseitig gegen die Tunnelwände und kam erst nach mehreren Metern zum Stillstand.