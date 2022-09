Zoo Zürich Koala Tarni erforscht den neu gepflanzten Eukalyptuswald Rechtzeitig zur Wiedereröffnung des Australienhauses im Zoo Zürich ist Koala Tarni in den neugepflanzten Eukalyptuswald eingezogen. Der Zoo hofft auf baldigen Nachwuchs. 21.09.2022, 09.45 Uhr

Neuzugang Tarni aus Duisburg kann sich in Zürich in einem extra für die Koalas angelegten Eukalyptuswald austoben. (Archiv) ho Zoo Zürich

In den letzten Monaten wurde die Australienanlage des Zoos Zürich neu begrünt. Vor einigen Tagen konnten nun die Koalas ihr neugestaltetes Zuhause beziehen. Es sei grüner und naturnaher als früher, schreibt der Zoo in einer Mitteilung zur Wiedereröffnung am Mittwoch. Der neue Eukalyptuswald sei extra für die Koalas gepflanzt worden.

Diese haben im Mai Verstärkung erhalten. Mit dem aus Duisburg nach Zürich geholten Tarni und dem vor Ort geborenen Uki gehören nun zwei Männchen zum Bestand. Der Zoo hofft nun auf baldigen Nachwuchs. «Dank Tarni wird der Zoo Zürich hoffentlich bald Zuchterfolge feiern», heisst es in der Mitteilung.

Die Neubepflanzung des Australienhauses im Zoo Zürich ist beendet. Und deshalb dürfen nun auch Maisy, Uki und Tarni wieder in ihr neues altes Zuhause einziehen. CH Media

Männchen Uki muss den Zoo in wenigen Monaten verlassen

Um Konflikte zwischen den Männchen, die bei den Koalas sehr territorial sind, zu vermeiden, wurde das Gehege aufgeteilt. In wenigen Monaten soll Uki Zürich aber verlassen. Er wird gegen ein neues Weibchen getauscht.

In der Vergangenheit hatte der Zoo mehrfach Probleme mit seinen Koalas. Im Mai starb das Weibchen Pippa an Leukämie, vermutlich ausgelöst durch ein bei Koalas auch in freier Wildbahn vorkommendes Retrovirus. Zuvor waren bereits die beiden Männchen Mikey und Milo an den Folgen des Virus gestorben.

Mit seiner Australienanlage will der Zoo einen Beitrag zum Erhalt der bedrohten Artenvielfalt leisten. Statt Riesenwaranen, Tannzapfenechsen und einem Felswaran leben in der Anlage deshalb neuerdings ein Exuma-Wirtelschwanzleguan und ein Savu-Python. Beide Arten sind in ihren Beständen bedroht. (wap)