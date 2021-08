Zollkontrolle Mann wollte sechs Esel über Zoll schmuggeln – gleich zweimal Am Grenzübergang Rheinfelden wagte ein Mann gleich zwei Versuche, sechs lebendige Esel ohne Papiere in die Schweiz zu befördern. Nun droht ihm juristisches Ungemach. 30.08.2021, 11.52 Uhr

Ein Mitarbeiter der Eidgenössischen Zollverwaltung am Grenzübergang Rheinfelden. (Symbolbild) Keystone

Am Grenzübergang Rheinfelden (AG) versuchte ein Mann kürzlich, mit sechs lebendigen Eseln an Bord eines Lieferwagens mit französischem Kennzeichen in die Schweiz einzureisen. Weil ihm die Papiere für die Tiere fehlten, sei er in der Folge nach Deutschland zurückgewiesen worden, teilt die Eidgenössische Zollverwaltung am Montag mit.