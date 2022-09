Winznau Mann am Aareufer tot aufgefunden – Verdächtiger festgenommen Am Aareufer in Winznau/SO ist am Donnerstagmorgen ein Mann leblos aufgefunden worden. Die Polizei konnten nach intensiven Ermittlungen inzwischen einen Tatverdächtigen festnehmen. 11.09.2022, 18.05 Uhr

Die Polizei hatte nach dem Leichenfund intensive Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Keystone

Am Donnerstagmorgen haben Mitarbeitende der Kantonspolizei Solothurn – nach einer Meldung aus der Bevölkerung – in einer Böschung beim Aareufer in Winznau/SO eine tote Person aufgefunden. Nach ersten Untersuchungen zeigte sich, dass der 60-jährige Mann aus der Region Opfer eines Tötungsdelikts wurde.

Im Zuge der intensiven Ermittlungen sei inzwischen ein Tatverdächtiger ermittelt werden können, teilte die Kantonspolizei am Sonntag mit. Er befindet sich in Haft. Es handle sich um einen 26-jährigen Schweizer, so die Polizei. Die näheren Umstände der Tat seien Gegenstand laufender Ermittlungen. (cri)