Winterthur-Seen: Teenager nach Gewaltdelikt verhaftet

Winterthur Opfer geschlagen und angezündet: Polizei hat 14 Teenager festgenommen An einer Winterthurer Bushaltestelle ist ein Mann Anfang September von einer Männergruppe angegriffen worden. Nun hat die Polizei die mutmasslichen Täter ermittelt – zwei sind in Untersuchungshaft. 03.10.2022, 16.15 Uhr

Die Kantonspolizei Zürich hat 14 Jugendliche festgenommen, die am Gewaltdelikt beteiligt waren. (Symbolbild) Keystone

Nach dem brutalen Angriff von Anfang September hat die Polizei inzwischen alle mutmasslichen Täter gefasst. Sie sind zwischen 15 und 19 Jahre alt. Ein 18-jähriger Schweizer und ein gleichaltriger Neuseeländer stehen als Haupttäter «unter dringendem Tatverdacht», wie die Kantonspolizei Zürich am Montag mitteilt. Die beiden befinden sich in Untersuchungshaft und sind nicht geständig. Gemeinsam mit 12 anderen jungen Männer sollen sie vor einem Monat in Winterthur ein brutales Gewaltdelikt begangen haben.