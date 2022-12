Wintereinbruch Auf ersten Schnee folgt Mega-Frost ++ Bis -18 Grad im Flachland ++ Rekord knapp verpasst: -40,1 Grad am Sägistalsee Seit im Flachland der erste Schnee liegt, lässt der Mega-Frost die Temperatur auch in tiefen Lagen bis -18 Grad sinken. Am Sägistalsee wurden gar -40,1 Grad gemessen. Derweil erlebt die Schweiz einen weiteren Eistag. Und es dürfte vorläufig seeehr kalt bleiben. Jetzt kommentieren Aktualisiert 12.12.2022, 12.10 Uhr

Die Schweiz bleibt eine Gefriertruhe: Auch zum Wochenbeginn wurden teils rekordverdächtige Minuswerte gemessen. Wärmere Tage sind nicht in Sicht Keystone

Nachdem am Freitag auch im Flachland der erste Schnee fiel, bibbert sich die Schweiz am Montag durch einen weiteren Eistag. Sprich: An den meisten Orten im Land wird das Thermometer wie bereits am Sonntag teilweise deutlich unter der Null-Grad-Grenze verharren.

Oder positiv ausgedrückt: Bei viel Sonnenschein (und etwas Nebel im Flachland) erleben weite Teile der Schweiz dank der frisch zugeflossenen Polarluft zum Start in die neue Woche einen weiteren prächtigen Wintertag im Advent. Sprich: Die Schweiz bleibt vorerst eine Tiefkühltruhe!

Bereits am Sonntag war das Quecksilber nördlich der Alpen nämlich fast an allen Messstationen unter der Nullgradgrenze verharrt. Die kälteste Stadt unter 1000 Metern war dabei St.Gallen, wo tagsüber gerade mal höchstens -4,5 Grad Celsius gemessen wurden. In Luzern beispielsweise lag die Höchsttemperatur bei maximal -1,8 Grad oder in Aarau bei -1,6 Grad.

In der Nacht auf Montag sind die Temperaturen sodann nochmals kräftig weiter gesunken. Wie «MeteoNews» in seinem Wetterblog schreibt, wurde der Tiefstwert unter 1000 Metern über Meer in Welschenrohr (SO) gemessen mit -17.9 Grad. Auf den folgenden Plätzen liegen das bernjurassische Courtelary (-16.9 Grad) und Frutigen (-15.6 Grad).

Der bisherige Kälterekord des Winters ist jedoch Abseits der dauerbewohnten Gebiete gemessen worden. Wie kaltluftseen.ch am Montag auf dem Kurznachrichtendienst Twitter meldet, hörte das Thermometer am Sägistalsee im Berner Oberland in der Nacht erst bei -40,3 Grad Celsius auf zu sinken:

Ganz definitiv ist diese Minustemperatur zwar noch nicht. Aufgrund der Lage in einem Talkessel besteht dort nämlich kaum Handyempfang und die Meteorologinnen und Meteorologen werden die Messstation erst im Frühling wieder besuchen und die vollständigen Daten auslesen können.

Der Sägistalsee liegt südlich des Brienzersees auf gut 1900 Meter über Meer in der Faulhornkette. Noch weiter südlich liegen Grindelwald und Wengen sowie Eiger, Mönch und Jungfrau. Im Sommer wird um den kleinen See ohne Abfluss von der Schynige Platte her jeweils mit Rindvieh eine Alp bestossen. Das Gebiet gilt als eine der zwanzig tiefsten Senken des Landes.

Entsprechend bekannt ist das Gebiet im Winter für seinen Kaltluftsee. Denn von Ende November bis Ende Januar dringt kein Sonnenstrahl in das Tal. Damit steigt laut den Betreibern der Messstation die Chance, dass sich die Inversion tagsüber nicht auflöst und sich ein Kaltluftsee entwickelt.

Tiefe Werte auch im Engadin und Jura

Der bisher Kälterekord in der Schweiz liegt bei -41,8 Grad Celsius und wurde 1987 in La Brévine im Neuenburger Jura auf gut 1000 Meter über Meer gemessen, wie «MeteoSchweiz» auf seiner Internetseite schreibt. Die Messstation am Sägistalsee ist erst letzten Sommer installiert worden. Im Winter davor war dort lediglich testhalber eine Messstation betrieben worden. Dabei wurde 12. Februar 2022 ein Minimum von -38 Grad gemessen.

Wie lokal das aktuelle, rekordverdächtige Wetterphänomen am Sägistalsee jedoch ist, zeigt ein Blick auf die Hitliste von Kaltluftseen.ch von der vergangenen Nacht:

Sprich: Die sonst üblichen Verdächtigen punkto Schweizer Minusrekorde sind diesmal alle um rund zehn Grad abgehängt. Die Glattalp im Schwyzer Muotathal mit -35,2 Grad liegt auf Platz zwei und das dritte Treppchen geht mit -32,4 Grad an Hintergräppelen bei Wildhaus-Alt St. Johann (SG).

Erwartungsgemäss tiefe, aber nicht ganz so rekordverdächtig tiefe Temperaturen sind in der Nacht auf Montag an höheren, klassischen Kälterekordorten gemessen. Den Spitzenwert über die ganze Schweiz gesehen erzielte dabei die Messstation Buffalora am Ofenpasse mit -27 Grad. Auf den folgenden Plätzen rangieren der Engadiner Ort Samedan (-26.2 Grad) und das Dörfchen La Brévine (-25.3 Grad).

Schnee bis im Flachland und nun ein Mega-Frost: Der Winter hat in der Schweiz bereits im Advent so richtig Einzug gehalten. Therese Burgherr

Die vergangene Nacht war zwar kalt – und nach dem lauen letzten Winter 2021/22 auch sehr ungewohnt –, wie «MeteoNews» die aktuellen Minustemperaturen einordnet. Allerdings zeige ein Blick in die meteorologischen Annalen, dass es im Dezember – oder auch über alle Monate des Jahres betrachtet – auch schon Fröste in ganz anderen Grössenordnungen gab.

Eiskalt, aber nicht rekordkalt

Die Wetterfrösche verweisen hierzu etwa auf das Jahr 1980, als im bernischen Koppigen -21.7 Grad gemessen wurden. Oder im Jahr darauf, als am 20. Dezember am Flughafen Zürich -18 Grad und in Aarau -16.9 Grad gemessen wurden. Auch in den Städten Bern, Basel, St.Gallen oder Chur sei es seit Messbeginn historisch gesehen bisweilen «schon massiv viel kälter» gewesen, schreibt «MeteoNews».

Auch bereits die Nacht auf Sonntag war dabei vielerorts verbreitet äusserst kalt gewesen. In Zürich war es mit -8,5 Grad sogar die kälteste Dezembernacht seit dem Jahr 2014.

Freie Sicht auf Sternschnuppen

Immerhin: Die kalte Luft beschert der Schweiz einen klaren Blick auf die in der Vorweihnachtszeit gehäuft auftretenden Geminiden-Sternschnuppen, wie «MeteoNews» auf Twitter schreibt:

Dank einer geringen Geschwindigkeit leuchten die Geminiden beim Verglühen relativ lang und können vom menschlichen Auge gut gesehen werden.

Wie lang die Schweiz wie aktuell mehrheitlich noch unter einen feinen weissen Decke schlummert, ist derweil noch offen. Sicher bis am Dienstag dürfte die aktuelle Wettersituation anhalten, wenn es nach Jan Eitel geht.

Wie lang bleibt der Schnee liegen?

«Erst danach kommt eine Warmfront und irgendwann ab Mittwoch kann es eine Mischung aus Eisregen und gefrierendem Regen geben», sagt der SRF-Meteorologe in dem Interview. «Doch danach wird es tendenziell wieder kälter, das heisst, der Schnee wird sicher nicht überall ganz wegschmelzen.»

Zuletzt hatte es vor zehn Tagen auch im Süden kräftig geschneit. Stellenweise wurden im Tessin und in Südbünden am Wochenende vor einer Woche bis gut ein Meter Neuschnee gemessen.

Reicht es auch für «weisse Weihnachten»? Jedes Jahr die bange Frage: Wird es über die anstehenden Festtage Schnee geben oder am Ende doch wieder grün bleiben? Gut zwei Wochen im Voraus sind Wetterprognosen zwar noch äusserst ungewiss. Ein Blick in die Statistik verrät jedoch, wo Schnee an den Festtagen im Flachland am wahrscheinlichsten ist. Wie «MeteoNews» am Donnerstag auf seiner Internetseite schreibt, spricht man von weissen Weihnachten, wenn am 24., 25. oder 26. Dezember bei der jeweiligen offiziellen Schneemessung um 7 Uhr mindestens ein Zentimeter Weiss liegt. Insgesamt neun Schweizer Städte schaut «MeteoNews» für seine Flockdown-Hitparade seit über zwanzig Jahren an. Dabei liegt St. Gallen seit Jahren mit zwölf «weissen Weihnachten» in den vergangenen zwei Jahrzehnten eindeutig an der Spitze. Mit je sieben weissen Festtagen auf Platz zwei liegen Chur und Zürich gefolgt von Bern (sechs «weisse Weihnachten»). Richtiggehend Ausnahmen waren «weisse Weihnachten» in diesem Zeitraum dagegen in Genf, Luzern und Aarau: In der Zentralschweizer Stadt wie auch am Genfersee waren die Strassen seit 2001 gerade zweimal beflockt, Im Aargau immerhin noch drei Mal. (sat)

