So bestücken Sie Ihr Futterhäuschen optimal

Eine Gruppe von Feldspatzen schlemmt an einem Futterhäuschen. Allerdings wären sie im Winter nicht zwingend darauf angewiesen. Marcel Burkhardt/Vogelwarte

Wenn Rotkehlchen, Blaumeise und Co. im Winter die Futterstellen auf dem Balkon oder im Garten besuchen, frohlocken die Herzen der Naturfreunde. Dies im wahrsten Sinne des Wortes: Wissenschafter der Universität Exeter haben bereits vor einigen Jahren herausgefunden, dass Menschen, die in ihrer Nachbarschaft viele Bäume, Sträucher und Vögel haben, seltener unter Depressionen und Stress leiden.

Vielleicht haben Naturfreunde vor Jahresfrist deshalb so aufgeregt reagiert, als auch an den kältesten Tagen des Winters in den Futterhäuschen im Garten und auf dem Balkon statt Gezwitscher nur gähnende Leere herrschte. «Wo sind nur die Vögel geblieben?» titelten schliesslich auch die Tamedia-Zeitungen entsetzt. Livio Rey, Biologe und Sprecher der Schweizerischen Vogelwarte in Sempach, wusste damals von besorgten Anrufen und Mailanfragen aus dem ganzen Land zu berichten. Inzwischen ist wieder Winter. Fragt sich, wie es diesmal an den Futterhäuschen in der Schweiz ausschaut?

Erneuter Anruf bei Livio Rey von der Vogelwarte Sempach:

«Anhand der bisherigen Meldungen gehen wir davon aus, dass das Ausbleiben der Vögel an den Futterstellen nicht so ausgeprägt ist wie im letzten Jahr.»

Auch Manuel Schweizer, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz (Ala), weiss im laufenden Winter nichts von einem Vogelrückgang zu berichten. Jedenfalls sagt er auf Anfrage von CH Media, aus seinem Umfeld habe er bisher keine Meldungen über verwaiste Vogelhäuschen erhalten.

War der Rückgang der Vögel an den Futterhäuschen vor einem Jahr also nur Zufall? Oder eine einmalige Sache? Sowohl Ala-Präsident Manuel Schweizer wie auch Livio Rey von der Vogelwarte betonen, es sei wichtig zu unterscheiden zwischen den Beobachtungen an den Futterhäuschen und der Entwicklung der Vogelbestände.

Bedrohte Arten gehen kaum ans Futterhäuschen

«Die Beobachtung an den Futterstellen muss nicht der Bestandsentwicklung entsprechen», gibt Livio Rey zu bedenken. Laut dem Vogelwarte-Sprecher kann dies auch schlicht und einfach daran liegen, dass es für die Vögel in den Wäldern gerade viel Nahrung gibt.

Dies bestätigt auch Stefan Bachmann von der Naturschutzorganisation Birdlife Schweiz: «Wenn es im Wald oder im Kulturland viel zu fressen gibt, dann verteilen sich die Vögel über grosse Räume», schreibt er auf Anfrage. Zudem gibt der Birdlife-Sprecher zu bedenken, dass es im Winter in vielen Wohnquartieren sogar sehr viele Möglichkeiten zur Verpflegung gibt:

«Die Vögel können gar nicht an allen Futterhäuschen fressen.»

Einige Vögel oder Vogelgruppen würden sich darum im Winter manchmal auch einfach auf ein paar wenige Futterstellen spezialisieren. Dort kämen sie dafür dann auch öfters vorbei.

Zudem sei das Ausbleiben der Tiere an den Futterstellen auch darauf zurückzuführen, dass im Winter viele Vögel mobiler seien. Dies weil sie - anders als im Frühling und Sommer - keine Reviere haben. «Das bedeutet aber nicht, dass es den Vögeln schlecht geht, oder dass sie verschwinden», sagt Stefan Bachmann von Birdlife Schweiz.

Wie füttere ich im Winter die Vögel richtig? Generell gilt: Futterhäuschen haben für den Vogelschutz nur einen begrenzten Nutzen. Der Grund: Bedrohte Vögel besuchen diese nämlich kaum. Trotzdem bietet die Zufütterung für Menschen eine gute Möglichkeit, Vögel aus der Nähe beobachten zu können und das Interesse für die Vogelwelt zu wecken. Allerdings gilt es dabei einige Dinge zu beachten. Das Futter sollte möglichst der natürlichen Nahrung der Vögel entsprechen. Gewürztes, Essensreste oder Brot gehören nicht dazu. Für Körnerfresser wie Finken, Sperlinge, Meisen, Kleiber und Spechte gibt es Fertigfuttermischungen. Diese sollten hauptsächlich aus Sonnenblumenkernen und Hanfsamen bestehen. Viele Mischungen enthalten jedoch hohe Anteile an Getreidekörnern, die fast nur von Tauben und Sperlingen gefressen werden. Weichfresser wie Amsel, Rotkehlchen und Star nehmen gerne Haferflocken, zerkleinerte Baum- und Haselnüsse, Rosinen und Obst, das auch etwas angefault sein darf. Der Kot der Vögel darf nicht mit dem Futter in Kontakt kommen, weil so Krankheitserreger von Vogel zu Vogel übertragen werden. Es empfehlen sich daher vor allem Futterhäuser mit schmalen Krippen. So können sich die Vögel nicht hineinsetzen und hineinkoten. Säulenförmige Futterautomaten sind ebenfalls empfehlenswert. Ein überstehendes Dach ist auch von Vorteil. So wird das Futter nicht nass und fängt auch nicht an zu schimmeln. Das Futterhäuschen sollte wenn möglich in der Nähe von Bäumen und Büschen stehen. So haben die Vögel einen Zufluchtsort. Dennoch sollte die Futterstelle im Umkreis von zwei Metern gut überschaubar sein, damit nicht Feinde wie Katzen den Vögeln auflauern können. Zusätzliche Infos zur fachgerechten Vogelfütterung im Winter finden sich auf vogelwarte.ch und birldlife.ch (dpo)

Um herauszufinden, wie es um die Vögel tatsächlich steht, sind Monitorings nötig. Dabei wird jeweils der Bestand im ganzen Land oder nur in einer bestimmten erfasst. Und diese Monitorings zeigen: Diejenigen Vögel, die Futterstellen häufig besuchen (zum Beispiel Sperling, Kohl- und Blaumeise, Amsel, Buchfink, Rotkehlchen), sind gut an die Bedingungen in unseren Wintern angepasst und damit auch nicht gefährdet.

Braucht es die Futterhäuschen also überhaupt? Generell sei dagegen nichts einzuwenden, sofern man die Vögel richtig füttert und einige Hygienehinweise beachtet (siehe Kasten), sagt Livio Rey. Den Leuten soll aber bewusst sein: «Damit hilft man den bedrohten Arten nicht», so der Biologe von der Vogelwarte. Bedrohte Arten profitierten vor allem von der Förderung von vielfältigen und intakten Lebensräumen. Um das zu erreichen, gibt es verschiedene Möglichkeiten.

Vielfältige und intakte Lebensräume erhalten

Einerseits können Konsumentinnen und Konsumenten direkten Einfluss nehmen, indem sie beim Einkaufen auf Produkte achten, die naturfreundlich produziert werden. Andererseits sollen die Menschen die Natur respektieren, insbesondere in den Schutzgebieten, sagt Livio Rey. Zum Beispiel, indem sie sich an vorgegebene Wege halten, da viele Vögel sehr störungsanfällig sind. Und der Biologe erinnert daran, auch bei Skitouren oder beim Stand up Paddling Rücksicht auf Tiere zu nehmen.

Die Feldlerche war einst ein Allerweltsvogel. Nun gehört sie zu den gefährdeten Arten der Roten Liste. (Archivbild) Keystone

Zudem sieht Livio Rey die Politik in der Pflicht, bedrohte Vögel zu schützen. Dazu zählt etwa die Feldlerche, den von Birdlife auserkorenen Vogel des Jahres 2022. Ihr Bestand ist laut der Naturschutzorganisation in den vergangenen drei Jahrzehnten dramatisch zurückgegangen. Grund dafür sei nicht zuletzt die Intensivierung der Landwirtschaft.

Der hohe Pestizideinsatz führe zum Insektensterben und entziehe der Feldlerche ihre Nahrungsgrundlage, argumentiert Birdlife. Zudem wiesen die grossen Monokulturen keine lückigen Strukturen mehr auf, die für Bodenbrüter wie die Feldlerche zentral sind. «Wir alle haben die Möglichkeit unseren Volksvertretern zu sagen: Wir möchten eine vielfältige und intakte Natur», so das Fazit des Biologen der Vogelwarte.