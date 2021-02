WINTER KEHRT ZURÜCK Nach dem Neuschnee wirds ab Donnerstag eisig kalt Der Winter kehrt in dieser Woche wieder zurück. In der Deutschschweiz dürfte am Dienstag und Mittwoch Neuschnee bis ins Flachland fallen. Danach folgen bitterkalte Tage. 08.02.2021, 09.42 Uhr

Nach dem Neuschnee erreicht unser Land am Donnerstag eine Bise mit eiskalter Luft. Archivbild: Donato Caspari

(gav) Nach der vergangenen Woche mit beinahe schon frühlingshaften Bedingungen kehrt nun wieder der Winter zurück. In der Nacht auf Dienstag erreicht die Schweiz eine Störung, die in der Deutschschweiz Neuschnee bringen dürfte. Im Westen bleibt es in den tieferen Lagen bei Regen. Das meldet «MeteoNews» in einem Communiqué am Montagmorgen.

Am Mittwoch dürfte etwas mehr Neuschnee fallen. Im Flachland zwischen 5 und 20 Zentimeter und in den Alpen bis 40 Zentimeter. Ab Donnerstag erreicht eine Bise mit eiskalter Luft die Schweiz. Es wird mit einer ganzen Reihe von Eistagen gerechnet. Im Flachland dürften gar zweistellige Minusgrade erreicht werden. Der Wetterdienst rechnet mit einer Kältewelle bis weit in die kommende Woche.