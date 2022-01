Winter Auf Strassen muss nach Schneefall mit Glätte gerechnet werden In der Nacht auf Montag fiel verbreitet auch im Flachland etwas Schnee. Autofahrer müssen auf den Strassen mit glatter Fahrbahn rechnen. 10.01.2022, 06.28 Uhr

Die Strassenverhältnisse sind am Montagmorgen vielerorts winterlich. (Archivbild) Keystone

In der Nacht auf Montag gab es teilweise Schnee bis ins Flachland. Viel war es nicht: In erhöhten Lagen seien einige Zentimeter zusammengekommen, in tieferen Lagen nur «ein Schäumchen», heisst es beim Wetterdienst Meteonews. Autofahrer müssen mit glatten Strassen rechnen. Meteoschweiz hat eine entsprechende Gefahrenwarnung ausgegeben. (wap)