Winter 2020/21 Unten mehr Schnee als üblich, oben so viele Lawinenopfer wie lange nicht mehr Der letzte Winter war vorab unterhalb von 2000 Metern schneereicher als im langjährigen Mittel. Dennoch wurden in den Bergen so viele Personen von Lawinen erfasst wie seit 20 Jahren nicht mehr. 31.03.2021, 10.40 Uhr

Zum Beispiel zwischen Seedorf und Bauen verschüttete Anfang Jahr eine Lawine auch in tiefen Lagen eine Kantonsstrasse. Keystone

(sat/dpa) In der Schweiz sind im vergangenen Winter mehr Menschen von Lawinen erfasst worden als im Durchschnitt der vergangenen 20 Jahre. Konkret gab es doppelt so viele Lawinen mit Personenbeteiligung, wie das Institut für Schnee- und Lawinenforschung (SLF) in Davos am Mittwoch mitteilte. Konkret waren im Winter 2020/21 215 Personen von einer Lawine erfasst worden.