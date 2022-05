Wölfe reissen 10 Schafe – nun droht ihnen der Abschuss

Wildtiere Wölfe reissen zehn Schafe – nun droht ihnen der Abschuss Gleich zehn Tiere sind im Kanton Glarus dem Wolf zum Opfer gefallen. Trotz eingezäunter Weide und anderen Schutzmassnahmen. Nun soll das Wolfsrudel reguliert werden. 09.05.2022, 17.04 Uhr

Das Amt geht davon aus, dass mehrere Wölfe am Angriff beteiligt waren. (Symbolbild) Keystone

Die Wölfe kannten keine Gnade. Insgesamt zehn Schafe und Lämmer wurden in Matt (GL) in der Nacht auf Sonntag von Wölfen gerissen – ein weiteres Lamm wurde verletzt. «Die Abteilung Jagd und Fischerei geht aufgrund der Menge von gerissenen Tieren von mehr als einem beteiligten Wolf aus», heisst es in der Mitteilung vom Montag. Die Herde war geschützt, die Weide war eingezäunt. Die Wölfe haben wohl hangseitig den Zaun übersprungen.