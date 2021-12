Wolf im Wallis starb wohl nach Kollision mit einem Fahrzeug

Wildtiere Toter Wolf im Wallis: Tier starb wohl nach Kollision mit einem Fahrzeug Vor Wochenfrist ist im Wallis ein Wolf tot aufgefunden worden. Er wies keine äusseren Verletzungen oder gar eine Schusswunde auf. Laut einer Untersuchung ist er wohl mit einem Fahrzeug kollidiert. 03.12.2021, 08.56 Uhr

Der tote Wolf bei Leuk: Laut einer Untersuchung des Kadavers am Tierspital in Bern starb er wohl nach einer Kollision mit einem Fahrzeug. Kapo Wallis

Das tote Grossraubtier war am 25. November von einem Hilfswildhüter im Pfynwald in der Gemeinde Leuk aufgefunden worden. Wie die Kantonspolizei Wallis gleichentags mitteilte, lag das Tier nur wenige Meter neben einer Strasse. Nach der Untersuchung im Tierspital in Bern kann die Polizei nun die ersten Erkenntnisse bestätigen, wonach der Wolf weder vergiftet noch erschossen wurde. Vielmehr deuteten innere Verletzungen darauf hin, dass das Tier von einem Fahrzeug erfasst wurde. (sat/mg)