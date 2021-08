Wildtiere Kaum sind die neuen Regeln in Kraft: Walliser schiessen Wolf ab Nachdem ein Wolf im Goms mehrere Schafe gerissen hat, gaben ihn die Behörden zum Abschuss frei. Am Dienstag wurde er von der Wildhut erlegt. 03.08.2021, 13.55 Uhr

Der im Goms von der Walliser Wildhut getötete Wolf. Kanton Wallis

Im Wallis hat es einen Wolf weniger: Wie der Kanton am Dienstag mitteilte, wurde gleichentags ein Wolf geschossen. Die Bewilligung dafür hatte der Kanton bereits Ende Juli erteilt. Zuvor wurden im Goms mehr als «zehn Schafe auf Alpen in einer geschützten Situation oder in einem nicht zumutbar schützbaren Gebiet getötet», wie es weiter heisst. Damit seien die Bedingungen für den Abschuss erfüllt gewesen, so der Staatsrat.