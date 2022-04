Der Wolf ist zurück im Jura: Bauern verstärken Schutzmassnahmen

Wildtiere Der Wolf ist zurück im Kanton Jura: Nun verstärken die Bauern die Schutzmassnahmen Im vergangenen Oktober kam die Bestätigung, dass im Jura wieder ein Wolf lebt. Kanton und Landwirte setzen auf verstärkte Zäune, um das Raubtier von den Schafen und Ziegen fernzuhalten. 22.04.2022, 14.56 Uhr

Im Kanton Jura werden die Schutzmassnahmen gegen Wolfsangriffe verstärkt. (Symbolbild) Keystone

In verschiedenen jurassischen Landwirtschaftsbetrieben mit Schafen und Ziegen wird derzeit damit begonnen, die Zäune der besonders gefährdeten Weiden zu verstärken. Die Regierung hat kürzlich 180'000 Franken für diejenigen Betriebe gesprochen, die nicht über Herdenschutzhunde verfügen, wie es in einer Mitteilung vom Freitag heisst. Unterstützt werden die Bauern auch vom kantonalen Herdenschutzbeauftragten, der sie unter anderem bei der Auswahl der Zäune berät.

Eine Arbeitsgruppe, die sich mit den Schutz- und Begleitmassnahmen befasst, wird in einem nächsten Schritt eine erste Bilanz ziehen und weitere Schritte festlegen. Nach einem Angriff auf zwei Ziegen in der Region Saint-Ursanne liess sich im vergangenen Oktober mittels DNA-Analyse bestätigen, dass der Wolf nach 130 Jahren in den Kanton Jura zurückgekehrt ist. Das Umfeld ist für das Raubtier mit einer Rekordzahl an wilden Huftieren ideal.

Nutztiere fallen regelmässig zum Opfer

Die zunehmende Präsenz des Wolfes sorgt landesweit für Besorgnis, da ihm neben Wildtieren auch regelmässig Nutztiere zum Opfer fallen. So wurden Ende März gar in Bonstetten im Kanton Zürich 25 Schafe gerissen. Nachdem die Stimmbevölkerung im September 2020 das neue Jagdgesetz und damit vorsorgliche Wolfsabschüsse durch die Kantone abgelehnt hatte, laufen derzeit erneut Bestrebungen, um die Vorschriften zu lockern.

Anfang März hat das Parlament zudem einen Zusatzkredit von 5,7 Millionen Franken für Schutzmassnahmen gegen Wölfe im Alpsommer 2022 beschlossen. Ein politisches Signal der Unterstützung an die Nutztierhalter in den Berggebieten. (agl)