Wildkatze Löwe von Epalinges VD ist wohl ein streunender Hund Die Wildkatze, die in der Waadtländer Gegend von Epalinges umherstreifen soll, ist wohl ein Hund. Pfotenabdrücke deuten darauf hin. 01.04.2022, 12.04 Uhr

Dieses Bild veröffentlichte die Kantonspolizei Waadt am Donnerstag und warnte vor der Wildkatze, die sich möglicherweise auf freiem Fuss befand. Twitter/Kapo VD

Die Aufregung war am Donnerstagabend gross: Die Waadtländer Polizei warnte auf Twitter von einem «wilden Tier». Eine Anwohnerin hatte der Polizei gemeldet, sie hätte am Nachmittag eine Wildkatze gesehen. Am Freitagmittag gab die Polizei nun Entwarnung: Es handelte sich wohl um einen streunenden Hund, wie sie mitteilte.