Wilderei Geschützter Adler im Kanton Uri mit Schrot beschossen und verletzt Unbekannte haben Anfang Dezember im Kanton Uri auf einen Adler geschossen. Der Greifvogel wurde verletzt in Schattdorf gefunden. Die Kantonspolizei ermittelt. 13.01.2022, 09.25 Uhr

Der verletzte Steinadler wird im Tierpark Goldau gepflegt. Kapo UR

Das kantonale Amt für Forst und Jagd erhielt Anfang Dezember 2021 eine Meldung, dass ein Steinadler verletzt am Boden liege, wie die Kantonspolizei Uri am Donnerstag mitteilte. Ein Wildhüter hat den Greifvogel geborgen und in die Pflegestation des Tierpark Goldau gebracht. Dort stellte man fest, dass auf ihn mit Schrot geschossen wurde. Er erlitt Knochenbrüche und befindet sich noch immer in der Pflegestation. Später soll er wieder ausgewildert werden.